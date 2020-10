Trump demonstriert nach Klinik-Aufenthalt Stärke

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus als Demonstration der Stärke inszeniert. Nach seinem dreitägigen Klinik-Aufenthalt rief der Corona-Patient die Amerikaner am Montag in einer Videobotschaft ungeachtet der mehr als 210.000 Toten seit Beginn der Pandemie in den USA dazu auf, ihr Leben nicht von dem Virus dominieren zu lassen. "Habt keine Angst davor. Ihr werdet es besiegen."

Das Coronavirus hat die Innenpolitik erreicht

Wien - Das Coronavirus hat nun endgültig auch die heimische Innenpolitik erreicht. Nachdem Mitarbeiter von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und von Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) positiv getestet wurden, begaben sich am Dienstag sowohl Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) als auch ihr Staatssekretär Brunner in Quarantäne. Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben bis auf weiteres alle Termine abgesagt. Der Ministerrat am Mittwoch findet virtuell statt.

Wahlergebnis in Kirgistan nach Unruhen für ungültig erklärt

Bischkek - Nach massiven Protesten gegen die umstrittene Parlamentswahl hat die Wahlkommission im zentralasiatischen Land Kirgistan die Abstimmung für ungültig erklärt. Das teilte die Behörde am Dienstag in der Hauptstadt Bischkek mit. Grund seien massive Manipulationen bei der Wahl am Sonntag und die darauffolgenden Spannungen in der Ex-Sowjetrepublik. Bei Ausschreitungen waren zuvor ein Mensch getötet und Hunderte weitere verletzt worden.

Rekord von 9.207 bestätigten aktiven Fällen in Österreich

Wien - Am Dienstag hat es in Österreich so viele bestätigte aktive SARS-CoV-2-Infizierte wie noch nie seit Beginn der Coronaviruspandemie gegeben. Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten mit Stand 9.30 Uhr 9.207 Fälle, womit der bisherige Rekordwert von 9.123 Infizierte am 3. April übertroffen wurde. In den vergangenen 24 Stunden wurden 923 Neuinfektionen eingemeldet. 498 Covid-19-Patienten mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden, 101 davon auf Intensivstationen.

Timmermans bewirbt 55-Prozent-Ziel für 2030 beim Klimaschutz

EU-weit/Brüssel - Kommissionsvize Frans Timmermans hat vor einer Abstimmung im Europaparlament über die Verschärfung des EU-Klimaziels für den Vorschlag der EU-Kommission geworben. Das Ziel, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu senken, sei ehrgeizig, betonte Timmermans am Dienstag im Plenum des EU-Parlaments in Brüssel. Es handle sich dabei um einen Meilenstein der europäischen Klimapolitik, so der Kommissionsvize.

Geteilter Physik-Nobelpreis für Nachweis Schwarzer Löcher

Stockholm - Dafür, dass sie Licht in "das dunkelste Geheimnis des Universums" gebracht haben, erhalten der britische Mathematiker und Physiker Roger Penrose, der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel und die US-Astronomin Andrea Ghez den Physik-Nobelpreis 2020. Sie wiesen die Existenz Schwarzer Löcher nach: Penrose bestätigte mathematisch Albert Einsteins Vorhersage dieses Phänomens, Genzel und Ghez lieferten überzeugende Beweise für ein Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße.

Fund von Nervengift Nowitschok im Fall Nawalny bestätigt

Berlin/Moskau - Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hat bestätigt, dass der russische Oppositionelle Alexej Nawalny mit einem chemischen Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Die Organisation gab am Dienstag bekannt, dass in den Blut- und Urinproben Nawalnys "Cholinesterase-Hemmer" gefunden wurden. Damit bestätigte die Organisation mit Sitz in Den Haag die Nowitschok-Analyse von deutschen Laboren sowie Instituten in Schweden und Frankreich.

Erweiterungsbericht: "Schwerwiegende Rückschritte" in Türkei

Ankara/Brüssel - Die Türkei hat sich im vergangenen Jahr nach Einschätzung der EU-Kommission weiter vom Ziel einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union entfernt. Es gebe "schwerwiegende Rückschritte in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und bei der Unabhängigkeit der Justiz", erklärte die Behörde am Dienstag zu ihrem jährlichen Bericht zu den EU-Erweiterungskandidaten. Die türkische Außenpolitik kollidiere demnach "zunehmend mit den Prioritäten der EU".

Wiener Börse erneut mit klaren Zugewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX schloss am Dienstag um 1,59 Prozent höher bei 2.175,10 Zählern und knüpfte damit an seine klaren Vortagesgewinne an. Auch das internationale Umfeld zeigte sich im grünen Bereich. Vor allem die Erholung von US-Präsident Trump sorgt für etwas Auftrieb, hieß es von Marktkommentatoren. Zudem hoffen die Anleger auf eine baldige Einigung rund um weitere US-Konjunkturhilfen.

