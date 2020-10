Chemie-Nobelpreis an Charpentier und Doudna für Genschere

Stockholm - Der Nobelpreis für Chemie 2020 geht an die beiden Biochemikerinnen Emmanuelle Charpentier (Frankreich) und Jennifer A. Doudna (USA). Wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt gab, erhalten sie die heuer mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotierte Auszeichnung "für die Entwicklung einer Methode zur Bearbeitung des Genoms" - konkret die Genschere CRISPR/Cas9.

Corona-Härtefallfonds soll bis März 2021 verlängert werden

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch angekündigt, den "Härtefallfonds" für Kleinstunternehmen und Bauern bis Mitte März zu verlängern. Der Unterstützungsfonds für Non Profit Unternehmen (NPO) wird laut Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vorerst bis Jahresende laufen. "Die Instrumente, die sich bewährt haben, wollen wir verlängern", sagte Kogler. Die maximale Förderhöhe aus dem Härtefallfonds wird außerdem auf 30.000 Euro aufgestockt.

SPÖ und NEOS zeigen Sobotka wegen Falschaussage an

Wien - Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist mit einer Anzeige wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss konfrontiert. SPÖ und NEOS bringen am Mittwoch eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien gegen Sobotka ein, der als Vorsitzender des U-Ausschusses von diesem als Auskunftsperson befragt worden war.

Gefechte entlang der gesamten Front in Berg-Karabach

Stepanakert/Eriwan/Baku - In der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus ist es zu neuen schweren Kämpfen gekommen. Am Mittwoch seien die Gefechte entlang der gesamten Front fortgesetzt worden, teilte Aserbaidschans Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Baku mit. Mehrere Dörfer und Städte seien beschossen worden.

Ermittlungen gegen Casinos-Chefin Glatz-Kremsner

Wien/Gumpoldskirchen - Mutmaßliche Falschaussagen im Casag-Verfahren beschäftigen derzeit die Justiz. Die WKStA ermittelt gegen Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner, weil sie bei ihrer Zeugenaussage im Rahmen der Casinos-Ermittlungen offenbar falsche Angaben gemacht hat. Die NEOS zeigten zudem auch Glatz-Kremsner an, weil sie im U-Ausschuss verneint habe, je mit dem ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache über "das Thema Sidlo" gesprochen zu haben.

Keine Hinweise auf Dritten nach Bluttat in Wien-Favoriten

Wien - Nach der Bluttat in Wien-Favoriten haben die Ermittler des Landeskriminalamtes derzeit keine Hinweise auf eine dritte tatbeteiligte Person. Das sagte Polizeisprecher Marco Jammer am Mittwoch der APA. Demnach soll ein 33-Jähriger eine 30-jährige Frau in einer Wohnung in einer großen Stadtrandsiedlung mit einem Hammer erschlagen und Selbstmord begangen haben. Jammer zufolge war die Arbeit am Tatort am Mittwoch abgeschlossen, das Obduktionsergebnis aber noch ausständig.

Belgien hebt Reisewarnung für Vorarlberg wieder auf

Wien - Belgien soll am Mittwochnachmittag um 16.00 Uhr die Corona-bedingte Reisewarnung für Vorarlberg wieder aufheben. Das teilte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nach dem Ministerrat am Mittwoch vor Journalisten mit. Grund seien die sinkenden Infektionszahlen in Vorarlberg. Dies zeige, dass es "sinnvoll ist, Maßnahmen zu treffen", betonte Blümel. Derzeit liegt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Vorarlberg bei 71.

Hilfsorganisationen drängen auf Pflegepersonaloffensive

Wien - Nach dem am Montag erfolgten Startschuss zur Pflegereform durch Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) haben sich am Mittwoch die in der Pflege tätigen Hilfsorganisationen zu Wort gemeldet. Eine Personaloffensive ist aus Sicht von Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotem Kreuz und Volkshilfe der Schlüssel zu einer erfolgreichen Reform. Ihre Vorschläge dazu stellten sie in einer Pressekonferenz vor.

