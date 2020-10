TV-Debatte der US-Wahl-Vizekandidaten: Coronavirus zentral

Salt Lake City (Utah)/Washington - Die Corona-Pandemie hat das einzige TV-Duell der Kandidaten für die US-Vizepräsidentschaft bestimmt. Die Demokratin Kamala Harris warf dem republikanischen Amtsinhaber Mike Pence, der die Coronavirus-Taskforce leitet, ein Versagen der Regierung vor. "Das amerikanische Volk hat miterlebt, was der größte Misserfolg einer Regierung in der Geschichte unseres Landes ist", sagte sie am Mittwochabend (Ortszeit). Pence verteidigte die Bemühungen der Regierung zur Virusbekämpfung.

Erneut nächtliche Raketenangriffe auf Stepanakert

Stepanakert/Eriwan/Baku - Stepanakert ist in der Nacht auf Donnerstag erneut Ziel zahlreicher aserbaidschanischer Raketenangriffe gewesen. Die ganze Nacht über ertönten in der Hauptstadt der von Armeniern bewohnten, von Armenien kontrollierten, aber zu Aserbaidschan gehörenden Region Berg-Karabach in regelmäßigen Abständen Alarmsirenen, gefolgt von drei bis vier Explosionen. Die Zahl der Opfer und das Schadensausmaß waren zunächst unklar. Wie in der Nacht zuvor schlugen die Salven fast stündlich ein.

EU-Parlament fordert Verschärfung des Klimazieles bis 2030

Brüssel/EU-weit - Das EU-Parlament fordert eine drastische Verschärfung des EU-Klimazieles bis 2030. In der Abstimmung über das EU-Klimagesetz am Mittwoch haben sich 392 Abgeordnete für eine Reduktion der Treibhausgase um 60 Prozent als Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität der Europäischen Union ausgesprochen, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde. 161 EU-Mandatare, in erster Linie aus der rechtsgerichteten Fraktion I&D und der konservativen ECR, stimmten dagegen.

Forderungen von 812 Mio. Euro nach Commerzialbank-Konkurs

Mattersburg/Wien - Im Konkursverfahren über die Commerzialbank Mattersburg (Cb) sind Forderungen in Höhe von insgesamt 812 Mio. Euro angemeldet worden. Dabei handle es sich um den Stand von Dienstag dieser Woche, berichtete der "Kurier" am Donnerstag. Die Anmeldefrist ist, wie berichtet, ein Tag zuvor am 28. September abgelaufen. 488 Mio. Euro davon entfallen auf die Einlagensicherung Austria, wie deren Geschäftsführer Harald Podoschek der Zeitung bestätigte.

Integrationsministerin strikt gegen Ausländer-Wahlrecht

Wien - ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab hat sich im Vorfeld der Wien-Wahl strikt gegen ein Ausländer-Wahlrecht ausgesprochen - und zwar generell. "Ich möchte dem Wahlrecht für Nicht-Österreicher ein für alle Mal eine Absage erteilen. Das wäre auch aus Integrationssicht der falsche Weg", so die Ressortchefin. Ausländer sind in Österreich generell nicht wahlberechtigt. Bei der Wiener Gemeinderatswahl am 11. Oktober darf eine halbe Million Einwohner nicht wählen.

Erste Fotoausstellung zum Corona-Lockdown in Italien

Rom - In den Kapitolinischen Museen in Rom ist am Mittwochabend Italiens Fotoausstellung zum Thema Corona-Lockdown eröffnet worden. Organisiert wurde die Schau vom Auslandspresseklub in Rom. 70 Bilder von 30 Fotografen aus verschiedenen Ländern der Welt sind von Donnerstag bis zum 1. November im Palazzo dei Conservatori in den Kapitolinischen Museen zu sehen.

