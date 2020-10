Literaturnobelpreis geht an US-Lyrikerin Louise Glück

Stockholm - Die 77-jährige US-amerikanische Lyrikerin und Essayistin Louise Glück erhält den Literaturnobelpreis 2020. Diese überraschende Entscheidung gab die Schwedische Akademie am Donnerstag bekannt. Die Wettbüros sahen zuletzt die aus Guadeloupe stammende Autorin Maryse Cond� vorne.

TV-Debatte der US-Wahl-Vizekandidaten: Coronavirus zentral

Salt Lake City (Utah)/Washington - Die Corona-Pandemie hat das einzige TV-Duell der Kandidaten für die US-Vizepräsidentschaft bestimmt. Die Demokratin Kamala Harris warf dem republikanischen Amtsinhaber Mike Pence, der die Coronavirus-Taskforce leitet, ein Versagen der Regierung vor. "Das amerikanische Volk hat miterlebt, was der größte Misserfolg einer Regierung in der Geschichte unseres Landes ist", sagte sie am Mittwochabend (Ortszeit). Pence verteidigte die Bemühungen der Regierung zur Virusbekämpfung.

Rekord von 1.209 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Am Donnerstag hat es mit 1.209 bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 innerhalb von 24 Stunden einen Rekordwert in Österreich gegeben. Es ist auch bereits das dritte Mal in diesem Monat, dass der Anstieg im vierstelligen Bereich liegt, 1.058 wurden am Samstag, 1.028 am Mittwoch vermeldet. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage gab es somit täglich 910 Neuinfektionen.

Wien steigt aus Corona-Krisenstab des Innenministeriums aus

Wien - Die Stadt Wien steigt aus dem Coronavirus-Krisenstab des Innenministeriums aus. Damit bestätigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz Medienberichte. Als Grund nannte er unter anderem, dass die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ihr Berichtswesen zu den Infektionszahlen umgestellt hat und die Statistik nunmehr um 14.00 Uhr veröffentlicht wird.

Zustimmung zu Corona-Maßnahmen deutlich gesunken

Wien - Die Zustimmung zu den Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung des Coronavirus ist in der österreichischen Bevölkerung seit März deutlich gesunken. Nur noch 53 Prozent sind der Meinung, dass die Regierung mit der Krise richtig umgeht. Das geht aus einer am Donnerstag präsentierten Studie hervor, die das Gallup-Institut in Kooperation mit dem Medienhaus Wien erstellt hat. Auch die Rolle der Medien wird kritischer als zu Beginn der Krise gesehen.

Schallenberg trifft Tichanowskaja am Flughafen Wien

Wien/Minsk - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Donnerstagnachmittag die weißrussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja. Das Vier-Augen-Gespräch mit der früheren Präsidentschaftskandidatin findet am Flughafen Wien in Schwechat statt, wie eine Sprecherin Schallenbergs der APA mitteilte. Tichanowskaja wird aus Bratislava kommen, wo sie an der Konferenz Globsec teilnimmt und über die Transformation in ihrem Heimatland spricht.

Frau in Abbruchhaus getötet - Schuldspruch in Korneuburg

Korneuburg - Weil er im Jahr 2015 in einem Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) seine Mitbewohnerin erstochen haben soll, ist ein 57-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg rechtskräftig wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Schon 2016 war der Angeklagte wegen Mordes an seiner damaligen Partnerin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht durfte aus diesem Grund keine Zusatzstrafe verhängen.

Familienhärtefonds wieder Zankapfel

Wien - Der Familienhärtefonds ist am Donnerstag neuerlich zum politischen Zankapfel geworden. Während die Opposition und die Arbeiterkammer dem Familienministerium "Chaos" vorwarfen und kritisierten, dass mehr als 20.000 Antragsteller noch immer nicht ihr Geld erhalten haben, verteidigte die zuständige Ressortchefin Christine Aschbacher (ÖVP) die Vorgangsweise. Und sie legte Zahlen vor, um zu belegen, dass die Auszahlung zum größten Teil funktioniere.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red