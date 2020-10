Für 2021 Budget-Defizit von fast 21 Mrd. Euro erwartet

Wien - Die Regierung rechnet für nächstes Jahr mit einem Defizit von fast 21 Mrd. Euro. Das geht aus APA und ORF vorliegenden Informationen über das Budget 2021 hervor. Mehr Geld gibt es u.a. für Verkehr, Umwelt, Verteidigung und Arbeit. Letzteres ist aber vor allem eine Anpassung an die hohe Arbeitslosigkeit. Vorgesehen ist auch ein Konjunkturpaket, das aber großteils bereits bekannte Maßnahmen umfasst. Eine größere Steuerreform ist laut bisherigen Informationen nicht eingepreist.

Corona-Ampel bleibt maximal orange

Wien - Entgegen ersten medialen Befürchtungen ist die Corona-Ampel auch nach der Sitzung der Kommission am Donnerstag in allen Bezirken maximal orange geblieben. Wieso das so ist, will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit Experten am Freitag erläutern. Zunächst war befürchtet worden, dass in vier Bezirken die Ampel auf Rot gestellt wird.

Trump will am Wochenende wieder Wahlkampfauftritte machen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat für das Wochenende die ersten Wahlkampfauftritte seit seiner Corona-Erkrankung in Aussicht gestellt. Er wolle am Samstag nach Florida und am Sonntag nach Pennsylvania, so der republikanische Amtsinhaber. Sein Leibarzt teilte zuvor mit, dass der Präsident die Covid-19-Behandlung abgeschlossen habe und zum Samstag wieder öffentliche Termine absolvieren dürfe. Trump schränkte zugleich ein, dass man die Veranstaltungen noch organisieren müsse.

Fast 90 Verletzte bei Hochhausbrand in Südkorea

Seoul - Mehrere Stunden nach dem Beginn eines Brands in einem 33-stöckigen Hochhaus in der südkoreanischen Küstenstadt Ulsan in der Nacht zum Freitag haben die Löscharbeiten noch immer angedauert. An mehreren Stellen seien durch die starken Winde immer wieder neue Flammen entfacht worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Auch hätten Rettungskräfte in dem Haus weiter nach möglichen Opfern gesucht.

Besucherschwund in der Albertina

Wien - Die Wiener Albertina erlebt coronabedingt einen dramatischen Einbruch bei den Besucherzahlen. "Wir befinden uns derzeit im freien Fall", sagt Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder im APA-Interview. Lagen im August die durchschnittlichen täglichen Besucherzahlen bei über 1.100, seien sie im September auf unter 800 gesunken. In den vergangenen zwei Tagen hätten sich diese Zahlen nochmals halbiert, so der Museumschef. Die Szenarien würden nahezu täglich nach unten revidiert.

Kurz spricht mit Söder über Corona-Situation

Bad Reichenhall/Salzburg - Vor dem Hintergrund einer drohenden Verschärfung der deutschen Corona-Reisewarnungen trifft Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zusammen. Söder empfängt Kurz um 15.00 Uhr am deutschen Zollamt Bad Reichenhall nahe des Grenzübergangs Walserberg bei Salzburg. Söder hatte das Treffen bereits in der Vorwoche in Aussicht gestellt und vor allem auf die Lage der zahlreichen Pendler zwischen Bayern und Österreich verwiesen.

Hurrikan "Delta" gewinnt an Stärke - Kurs auf die USA

Washington - Der Hurrikan "Delta" hat bei seinem Kurs auf die USA an Stärke gewonnen. Mit Windgeschwindigkeiten um die 185 Stundenkilometer und stärkeren Böen sei "Delta" nun ein Hurrikan der Kategorie drei, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) am Donnerstag (Ortszeit) mit. Für Freitag wurde an Teilen der US-Golfküste unter anderem vor lebensbedrohlichen Sturmfluten gewarnt. Die Region war erst im August von Hurrikan "Laura" getroffen worden.

Effizienz von Home-Office kommt auf Firmenspezifik an

Wien - Home-Office kann die Arbeit effizienter machen - muss es aber nicht. Ob Mitarbeiter im Teleworking produktiver sind, hängt von vielen Faktoren ab, zeigt eine Auswertung verschiedener Studien durch das wirtschaftsliberale Wirtschaftsforschungsinstitut Eco Austria. Ein Allheilmittel ist es jedenfalls nicht. "Da Home-Office vor allem unternehmensspezifische Vorteile hat, ist es nicht zielführend, eine branchenweit einheitliche Regelung anzustreben", schließt Eco Austria.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red