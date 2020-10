Für 2021 Budget-Defizit von fast 21 Mrd. Euro erwartet

Wien - Die Regierung rechnet für nächstes Jahr mit einem Defizit von fast 21 Mrd. Euro. Das geht aus APA und ORF vorliegenden Informationen über das Budget 2021 hervor. Mehr Geld gibt es u.a. für Verkehr, Umwelt, Verteidigung und Arbeit. Letzteres ist aber vor allem eine Anpassung an die hohe Arbeitslosigkeit. Vorgesehen ist auch ein Konjunkturpaket, das aber großteils bereits bekannte Maßnahmen umfasst. Eine größere Steuerreform ist laut bisherigen Informationen nicht eingepreist.

1.131 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind bis Freitagvormittag innerhalb von 24 Stunden 1.131 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das waren 78 weniger als der Rekordwert vom Vortag, wo 1.209 positive Tests erfasst wurden. Die Zahl der aktiven Fälle stieg mit 10.307 Betroffenen in den fünfstelligen Bereich, nach 9.930 am Donnerstag. Vier weitere Todesfälle bedeuten bisher 842 verstorbene Infizierte. Die Hospitalisiertenzahlen blieben mit 508 Patienten, davon 103 intensiv, stabil.

Friedensnobelpreis geht an UNO-Welternährungsprogramm

Oslo - Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Das gab das Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt. Der Preis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Welt und ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert. Ein WFP-Sprecher sagte, dies sei ein "stolzer Moment".

Trump will am Wochenende wieder Wahlkampfauftritte machen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat für das Wochenende die ersten Wahlkampfauftritte seit seiner Corona-Erkrankung in Aussicht gestellt. Er wolle am Samstag nach Florida und am Sonntag nach Pennsylvania, so der republikanische Amtsinhaber. Sein Leibarzt teilte zuvor mit, dass der Präsident die Covid-19-Behandlung abgeschlossen habe und zum Samstag wieder öffentliche Termine absolvieren dürfe. Trump schränkte zugleich ein, dass man die Veranstaltungen noch organisieren müsse.

Optimistischere Prognosen von Wifo/IHS für die Wirtschaft

Wien - Der heurige Wirtschaftseinbruch in Österreich durch die Coronakrise könnte eine Spur schwächer ausfallen als gedacht. Kommendes Jahr soll es von niedrigerem Niveau aus eine merkliche Erholung geben. Wifo und IHS rechnen für 2020 mit etwas weniger als 7 Prozent BIP-Rückgang. Die Arbeitslosigkeit erreicht Rekordhöhe, sinkt aber langsam. Das Budgetdefizit dürfte mit 9,5 bis 11,5 Prozent des BIP bisher ungeahnte Höhen erreichen. Zudem wäre ein weiterer Lockdown ein herber Schlag.

Außenminister von Armenien und Aserbaidschan in Moskau

Moskau/Stepanakert/Eriwan - Im Konflikt um die Kaukasus-Region Berg-Karabach kommen die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan auf Einladung Russlands am Freitag in Moskau zusammen. Die Regierungen in Eriwan und Baku hätten die Teilnahme ihrer Minister bestätigt, sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums, wie die Nachrichtenagentur RIA meldete.

Bei 35 Prozent der Corona-Fälle Infektionsquelle unklar

Wien - Die Corona-Kommission hat Freitag ihre Indikatoren zur Risikoeinstufung für die derzeit geltende Ampel-Schaltung veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass in der Kalenderwoche 40 (28. September bis 4. Oktober) österreichweit bei 35 Prozent der SARS-CoV-2-Fälle die Infektionsquelle unbekannt war - 41 Prozent waren es in der Woche davor. Wien verzeichnete dahin gehend mit 39 Prozent zwar erneut den höchsten Wert, verbesserte sich Gegenüber der Vorwoche aber um zehn Prozent.

Grüne sagen Wahlkampffinale wegen Coronafalls ab

Wien - Die Wiener Grünen müssen ihren geplanten Wahlkampfabschluss kurzfristig absagen. "Grund ist ein heute Früh bekannt gewordener Fall eines positiv getesteten Mitarbeiters im Kampagnenteam der Grünen Wien", hieß es von der Partei. Spitzenkandidatin Birgit Hebein bzw. Mandatare des Klubs seien davon nicht betroffen, hieß es auf APA-Nachfrage.

