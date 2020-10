Armenien und Aserbaidschan vereinbaren Waffenruhe

Moskau/Stepanakert/Eriwan - In der schwersten Gewalteskalation seit Jahren in der Südkaukasusregion Berg-Karabach mit Hunderten Toten haben sich Armenien und Aserbaidschan auf eine Waffenruhe geeinigt. Diese soll Samstagmittag beginnen, teilte Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit. Die Feuerpause soll dazu genutzt werden, um Gefangene und die Leichen von Gefallenen auszutauschen, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums. Weitere Details der Waffenruhe sollten zusätzlich vereinbart werden.

Kärnten feiert 100 Jahre Volksabstimmung mit Versöhnung

Klagenfurt - Coronabedingt auf Sparflamme, und doch so groß wie noch nie: Kärnten feiert am Samstag den 100. Jahrestag der Volksabstimmung, bei der sich das damals überwiegend slowenischsprachige Südkärnten für den Verbleib bei Österreich entschied. Statt des traditionellen Festumzugs gibt es einen historischen Versöhnungsakt: Die Präsidenten Österreichs und Sloweniens, Alexander Van der Bellen und Borut Pahor, gedenken des 10. Oktober erstmals gemeinsam im Klagenfurter Landhaus.

AUVA warnt vor Explosionsgefahr durch Desinfektionsmittel

Wien/Salzburg - Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) warnt vor möglichen Explosionsgefahren bei der Anwendung von Handdesinfektionsmitteln. Sprays, Gels und Flüssigkeiten, die den Coronaviren den Garaus machen sollen, sind mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden. "Vielfach wird jedoch vergessen, dass von diesen Mitteln beträchtliche Gefahren ausgehen können", erklärte AUVA-Experte Klaus Kopia im APA-Gespräch.

WKÖ-Handelsobmann fordert "Freitesten" aus Corona-Quarantäne

Wien - WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik fordert von der Politik, ein "Freitesten" aus der Corona-Quarantäne für Handelsmitarbeiter zu ermöglichen. Nach zwei negativen Tests innerhalb von 48 Stunden sollten die Beschäftigten wieder in die Arbeit zurückkehren dürfen, sagte Trefelik zur APA. Dabei gehe es ihm nicht um erkrankte Personen, sondern nur um Verdachtsfälle.

Trump verschiebt erste Veranstaltung nach Corona-Infektion

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine für Samstag anvisierte erste Wahlkampfveranstaltung nach seiner Corona-Infektion auf Montag verschoben. Trumps Wahlkampfteam gab am Freitag bekannt, dass der Präsident am Montagabend am internationalen Flughafen von Orlando im Bundesstaat Florida vor Anhängern auftreten wird. Der 74-Jährige hatte am Donnerstag gesagt, er wolle am Samstag eine Kundgebung in Florida abhalten - weniger als zehn Tage nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion.

Hurrikan "Delta" erreicht Küste von Louisiana

Washington - Der Hurrikan "Delta" ist mit Windgeschwindigkeiten von gut 150 Kilometern pro Stunde auf die Küste des US-Bundesstaates Louisiana getroffen. Der Sturm brachte heftige Regenfälle mit sich, die Behörden warnten vor Sturmfluten. Mehr als 200.000 Haushalte hatten nach Berichten von US-Fernsehsendern keinen Strom. Der Sturm wird zwar schwächer, aber noch gibt es keine Entwarnung. Es ist bereits der vierte Sturm, der die Küste von Louisiana in diesem Jahr trifft.

Budget: Uni-Mittel sollen um rund 1,2 Mrd. Euro steigen

Wien - Das Universitätsbudget für die Jahre 2022 bis 2024 soll um rund 1,2 Mrd. Euro steigen. Diese Zahl wurde laut APA-Informationen bei den Budgetverhandlungen vereinbart und wird auch von Uni-Vertretern in etwa dieser Größenordnung bestätigt. Damit entspricht der Zuwachs in etwa den Steigerungen vergangener Drei-Jahres-Perioden, bleibt aber weit hinter den Forderungen der Universitätenkonferenz (uniko) nach einem Plus von 2,1 Mrd. Euro zurück.

Ex-Freundin über Social Media mit Tod bedroht - Festnahme

Judenburg - Zu einem Cobra-Einsatz ist es am Freitagabend in Judenburg (Bezirk Murtal) gekommen. Ein 22-Jähriger hat seine frühere Freundin über einen Messenger Dienst im Internet mit dem Tod bedroht. Bei der Festnahme in seiner Wohnung leistete der Mann, der auch ein Foto einer Faustfeuerwaffe verschickt hatte, keinen Widerstand. Die Polizei stellte eine Schreckschusspistole sicher. Die Einvernahme des Mannes wurde am Samstag noch fortgesetzt, hieß es vonseiten der Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red