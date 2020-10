Rekord von 1.235 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Mit 1.235 bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat es am Samstag in Österreich einen neuen Rekord gegeben. Wie Gesundheits- und Innenministerium berichteten, stieg die Zahl der aktiven Fälle somit auf 10.742 nach 10.307 Betroffenen am Freitag. Die meiste Zunahme gab es in Wien mit 511 Neuinfektionen. Bisher sind in Österreich 852 Tote zu beklagen, zehn mehr als Tags zuvor. Die Hospitalisiertenzahlen blieben mit 509 Patienten, davon 99 intensiv, stabil.

Armenien und Aserbaidschan vereinbaren Waffenruhe

Moskau/Stepanakert/Eriwan - Armenien und Aserbaidschan haben sich knapp zwei Wochen nach dem Wiederaufflammen der Kämpfe um die Kaukasusregion Berg-Karabach auf eine Waffenruhe ab Samstagmittag geeinigt. Noch Samstag früh gab es allerdings von beiden Seiten Berichte über anhaltende Kämpfe. Die Regierungen der beiden Konfliktparteien warfen einander vor, Samstag früh von Zivilisten besiedelte Gebiete beschossen zu haben.

Kärnten feiert 100 Jahre Volksabstimmung mit Versöhnung

Klagenfurt - Der slowenische Präsident Borut Pahor ist am Samstag zur Teilnahme am Festakt zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung in Klagenfurt eingetroffen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) empfingen das Staatsoberhaupt des südlichen Nachbarlandes mit militärischen Ehren. Pahor ist der erste Spitzenvertreter Sloweniens, der an den Kärntner Volksabstimmungsfeiern teilnimmt.

WKÖ-Handelsobmann fordert "Freitesten" aus Corona-Quarantäne

Wien - WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik fordert von der Politik, ein "Freitesten" aus der Corona-Quarantäne für Handelsmitarbeiter zu ermöglichen. Nach zwei negativen Tests innerhalb von 48 Stunden sollten die Beschäftigten wieder in die Arbeit zurückkehren dürfen, sagte Trefelik zur APA. Dabei gehe es ihm nicht um erkrankte Personen, sondern nur um Verdachtsfälle.

Trump plant Rede am Samstag vor Anhängern vor Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump versammelt am Samstag Anhänger vor dem Weißen Haus für seinen ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Covid-19-Erkrankung. Trump werde auf der Südwiese seiner Residenz sprechen, teilte das Weiße Haus am Freitagabend mit. Das für nächste Woche geplante zweite TV-Duell mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden wurde unterdessen offiziell abgesagt, weil Trump keine Online-Debatte wollte, sondern ein reales Treffen.

Hurrikan "Delta" erreicht Küste von Louisiana

Washington - Der Hurrikan "Delta" ist mit Windgeschwindigkeiten von gut 150 Kilometern pro Stunde auf die Küste des US-Bundesstaates Louisiana getroffen. Der Sturm brachte heftige Regenfälle mit sich, die Behörden warnten vor Sturmfluten. Mehr als 200.000 Haushalte hatten nach Berichten von US-Fernsehsendern keinen Strom. Der Sturm wird zwar schwächer, aber noch gibt es keine Entwarnung. Es ist bereits der vierte Sturm, der die Küste von Louisiana in diesem Jahr trifft.

AUVA warnt vor Explosionsgefahr durch Desinfektionsmittel

Wien/Salzburg - Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) warnt vor möglichen Explosionsgefahren bei der Anwendung von Handdesinfektionsmitteln. Sprays, Gels und Flüssigkeiten, die den Coronaviren den Garaus machen sollen, sind mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden. "Vielfach wird jedoch vergessen, dass von diesen Mitteln beträchtliche Gefahren ausgehen können", erklärte AUVA-Experte Klaus Kopia im APA-Gespräch.

Erschöpfte Alpinisten aus Schnee in Salzburg geborgen

Saalfelden/Grödig - Zwei deutsche Alpinisten sind am Freitagabend im Steinernen Meer im Pinzgau in Bergnot geraten. Die Männer im Alter von 40 und 47 Jahren verloren im Bereich der Steinigen Grube (2.373 Meter) die Orientierung und konnten aufgrund der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr weiter. Zwei Polizeihubschrauberteams bargen die erschöpften Bergsteiger und flogen sie unverletzt ins Tal, berichtete die Bergrettung Salzburg.

