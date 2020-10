Waffenruhe in Berg-Karabach offenbar brüchig

Moskau/Stepanakert/Eriwan - Bereits kurz nach Inkrafttreten der Waffenruhe für die Kaukasus-Region Berg-Karabach am Samstag haben Armenien und Aserbaidschan einander deren Bruch vorgeworfen. Das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan beschuldigte Aserbaidschan, eine Siedlung in Armenien beschossen zu haben. Die aserbaidschanische Führung in Baku wiederum behauptete, feindliche Kräfte in Bergkarabach hätten aserbaidschanisches Territorium beschossen.

Van der Bellen entschuldigt sich bei Kärntner Slowenen

Klagenfurt - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung bei der slowenischen Minderheit "für das erlittene Unrecht" entschuldigt. Beim Festakt im Wappensaal des Klagenfurter Landhauses dankte Van der Bellen am Samstag zugleich seinem slowenischen Amtskollegen Borut Pahor und dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) für den "Mut" zur gemeinsamen Feier. "Kärnten ist einen weiten Weg gegangen, einen Weg der Versöhnung", sagte er.

Rekord von 1.235 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Der Samstag hat einen weiteren Rekordanstieg bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gebracht. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1.235 weitere Infektionen mit SARS-CoV-2 bestätigt, die meisten in Wien. Wie Gesundheits- und Innenministerium berichteten, stieg die Zahl der aktiven Fälle somit auf 10.742 nach 10.307 Betroffenen am Freitag. Doch auch europaweit steigen die Zahlen rasant, wie Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) via Twitter betonte.

WKÖ-Handelsobmann fordert "Freitesten" aus Corona-Quarantäne

Wien - WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik fordert von der Politik, ein "Freitesten" aus der Corona-Quarantäne für Handelsmitarbeiter zu ermöglichen. Nach zwei negativen Tests innerhalb von 48 Stunden sollten die Beschäftigten wieder in die Arbeit zurückkehren dürfen, sagte Trefelik zur APA. Dabei gehe es ihm nicht um erkrankte Personen, sondern nur um Verdachtsfälle.

Proteste nach Tod eines Schwarzen in den USA eskalieren

Milwaukee (Wisconsin) - In einer Kleinstadt in den USA ist es wegen des Todes eines jungen Schwarzen zu heftigen Protesten gekommen. Anlass war nach Medienberichten die Entscheidung eines Bezirksstaatsanwalts vom Mittwoch, keine Anklage gegen einen Polizeioffizier zu erheben, der den 17-jährigen Alvin Cole im Februar bei einer Auseinandersetzung vor einem Einkaufszentrum in Wauwatosa (Bundesstaat Wisconsin) erschossen haben soll.

Trump plant Rede am Samstag vor Anhängern vor Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump versammelt am Samstag Anhänger vor dem Weißen Haus für seinen ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Covid-19-Erkrankung. Trump werde auf der Südwiese seiner Residenz sprechen, teilte das Weiße Haus am Freitagabend mit. Das für nächste Woche geplante zweite TV-Duell mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden wurde unterdessen offiziell abgesagt, weil Trump keine Online-Debatte wollte, sondern ein reales Treffen.

Zweite Coronavirus-Welle in Osteuropa

Berlin - Die zweite Corona-Welle breitet sich rasch in Osteuropa aus. Polen, Tschechien, Russland und die Ukraine melden fast täglich Rekordwerte bei Ansteckungszahlen und Todesfällen. So verzeichnete das polnische Gesundheitsministerium am Samstag 5.300 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Wert seit Ausbruch des Coronavirus. Noch drastischer sind die Zahlen in Tschechien. Dort zeigten die Daten des Gesundheitsministeriums 8.618 Neuinfektionen.

Nordkorea feiert Parteijubiläum mit Militärparade

Pjöngjang - Nordkorea hat den 75. Gründungstag der herrschenden Arbeiterpartei mit einer ungewöhnlichen nächtlichen Militärparade begangen. Das Staatsfernsehen begann am Samstagabend (Ortszeit) damit, Bilder der Feierlichkeiten mit tausenden marschierenden Soldaten, jubelnden Menschenmassen, Militärmusik und einem Feuerwerk im Zentrum der Hauptstadt Pjöngjang zu zeigen. Machthaber Kim Jong-un hielt demnach eine Rede.

