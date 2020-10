Van der Bellen entschuldigt sich bei Kärntner Slowenen

Klagenfurt - Zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung haben Österreich und Slowenien einen historischen Versöhnungsakt gesetzt. Klagenfurt sei heute "symbolisch die Hauptstadt Europas", sagte der slowenische Präsident Borut Pahor am Samstag im Klagenfurter Landhaus, wo er gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Schlussstrich unter Jahrzehnte des Volksgruppenkonflikts zog. Van der Bellen überraschte dabei mit einer Entschuldigung an die Kärntner Slowenen.

Waffenruhe in Berg-Karabach offenbar brüchig

Moskau/Stepanakert/Eriwan - Bereits kurz nach Inkrafttreten der Waffenruhe für die Kaukasus-Region Berg-Karabach am Samstag haben Armenien und Aserbaidschan einander deren Bruch vorgeworfen. Das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan beschuldigte Aserbaidschan, eine Siedlung in Armenien beschossen zu haben. Die aserbaidschanische Führung in Baku wiederum behauptete, feindliche Kräfte in Bergkarabach hätten aserbaidschanisches Territorium beschossen.

Rekord von 1.235 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Der Samstag hat einen weiteren Rekordanstieg bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gebracht. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1.235 weitere Infektionen mit SARS-CoV-2 bestätigt, die meisten in Wien. Wie Gesundheits- und Innenministerium berichteten, stieg die Zahl der aktiven Fälle somit auf 10.742 nach 10.307 Betroffenen am Freitag. Doch auch europaweit steigen die Zahlen rasant, wie Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) via Twitter betonte.

NEOS "sind bereit": Mit Koalitionsansage ins Wahl-Finale

Wien - Als letzte größere Wiener Partei haben die NEOS ihren Wahlkampf beendet: Ihr Abschluss-Event, das coronabedingt zu einer Abschluss-Pressekonferenz umgemodelt wurde, ging am Samstag am Platz vor dem Einkaufszentrum Wien-Mitte über die Bühne. Dabei unterstrich Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr ganz deutlich, dass er Lust auf Regieren hat: "Ich sage allen ganz klar: Wir sind bereit, in Wien Verantwortung zu übernehmen, in einer Regierung auch mitzugestalten."

Erdrutsch in der Nähe eines Wohnhauses in Wiener Neustadt

Ebenfurth - In unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses in Ebenfurth im Bezirk Wiener Neustadt hat ein Erdrutsch Teile des Vorgartens mitgerissen. Auf etwa vier Meter Länge stürzte die Böschung samt einer Betonwand am Ufer der Fischa in den Fluss ab, berichtete die örtliche Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, auch die Statik des Gebäudes wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Vorgarten sei "nur einen halben Meter vom Haus entfernt", sagte Feuerwehrkommandant Christian Horn dem ORF NÖ.

Zweite Coronavirus-Welle in Osteuropa

Berlin - Die zweite Corona-Welle breitet sich rasch in Osteuropa aus. Polen, Tschechien, Russland und die Ukraine melden fast täglich Rekordwerte bei Ansteckungszahlen und Todesfällen. So verzeichnete das polnische Gesundheitsministerium am Samstag 5.300 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Wert seit Ausbruch des Coronavirus. Noch drastischer sind die Zahlen in Tschechien. Dort zeigten die Daten des Gesundheitsministeriums 8.618 Neuinfektionen.

Proteste nach Tod eines Schwarzen in den USA eskalieren

Milwaukee (Wisconsin) - In einer Kleinstadt in den USA ist es wegen des Todes eines jungen Schwarzen zu heftigen Protesten gekommen. Anlass war nach Medienberichten die Entscheidung eines Bezirksstaatsanwalts vom Mittwoch, keine Anklage gegen einen Polizeioffizier zu erheben, der den 17-jährigen Alvin Cole im Februar bei einer Auseinandersetzung vor einem Einkaufszentrum in Wauwatosa (Bundesstaat Wisconsin) erschossen haben soll.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red