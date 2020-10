Van der Bellen entschuldigt sich bei Kärntner Slowenen

Klagenfurt - Zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung haben Österreich und Slowenien einen historischen Versöhnungsakt gesetzt. Klagenfurt sei heute "symbolisch die Hauptstadt Europas", sagte der slowenische Präsident Borut Pahor am Samstag im Klagenfurter Landhaus, wo er gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Schlussstrich unter Jahrzehnte des Volksgruppenkonflikts zog. Van der Bellen überraschte dabei mit einer Entschuldigung an die Kärntner Slowenen.

Rekord von 1.235 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Der Samstag hat einen weiteren Rekordanstieg bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gebracht. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1.235 weitere Infektionen mit SARS-CoV-2 bestätigt, die meisten in Wien. Wie Gesundheits- und Innenministerium berichteten, stieg die Zahl der aktiven Fälle somit auf 10.742 nach 10.307 Betroffenen am Freitag. Doch auch europaweit steigen die Zahlen rasant, wie Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) via Twitter betonte.

US-Priester und zwei Frauen nach Sex auf Altar in Haft

Washington - Ein Priester und zwei Frauen sind im US-Staat Louisiana verhaftet worden, nachdem sie angeblich auf dem Altar einer katholischen Kirche sexuelle Handlungen begangen haben. Bereits am 30. September wurden der 37-Jährige und die beiden Frauen in der Peter und Paul-Kirche in Pearl River nordöstlich von New Orleans festgenommen, berichtete Kathpress unter Berufung auf "Newsweek". Ihnen wird vorgeworfen, gegen ein Gesetz verstoßen zu haben, das Sex in der Öffentlichkeit verbietet.

Machtkampf in Kirgistan geht weiter

Bischkek - Im Ringen um die Macht in Kirgistan hat Präsident Sooronbai Scheenbekow hochrangige Sicherheitsbeamte entlassen und seinen Amtsvorgänger und Rivalen Almazbek Atambajew nach wenigen Tagen in Freiheit wieder festsetzen lassen. Zum neuen Ministerpräsidenten wählte das Parlament ohne einen Gegenkandidaten Sadyr Schaparow, dem einige Oppositionsgruppen vorwerfen, Präsident Scheenbekow nahezustehen.

Nächtliche Militärparade in Nordkorea zum Parteijubiläum

Pjöngjang - Nordkorea hat zum 75. Gründungstag der herrschenden Arbeiterpartei mit einer ungewöhnlichen nächtlichen Militärparade Stärke demonstriert. Das Staatsfernsehen zeigte am Samstagabend (Ortszeit) Bilder von den Jubiläumsfeiern mit Tausenden im Stechschritt marschierenden Soldaten, mit Raketen beladenen Fahrzeugen, jubelnden Menschenmassen und einem Feuerwerk im Zentrum der Hauptstadt Pjöngjang.

NEOS "sind bereit": Mit Koalitionsansage ins Wahl-Finale

Wien - Als letzte größere Wiener Partei haben die NEOS ihren Wahlkampf beendet: Ihr Abschluss-Event, das coronabedingt zu einer Abschluss-Pressekonferenz umgemodelt wurde, ging am Samstag am Platz vor dem Einkaufszentrum Wien-Mitte über die Bühne. Dabei unterstrich Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr ganz deutlich, dass er Lust auf Regieren hat: "Ich sage allen ganz klar: Wir sind bereit, in Wien Verantwortung zu übernehmen, in einer Regierung auch mitzugestalten."

Mann in OÖ droht Lebensgefährtin und geht auf Polizisten los

Laakirchen - Ein 50-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Laakirchen (Bezirk Gmunden) seiner Lebensgefährtin gedroht und ist auf die alarmierten Polizisten losgegangen. Durch die Einvernahme der 19-Jährigen kam heraus, dass ihr der Mann schon am 4. Oktober den Daumen gebrochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Festgenommenen in die Justizanstalt an und stellte einen Antrag auf U-Haft. Weiters wird der Mann wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.

