Wien wählt ein neues Stadtparlament

Wien - In der Bundeshauptstadt Wien werden am Sonntag die politischen Weichen für die nächste Legislaturperiode gestellt. Insgesamt rund 1,36 Mio. Wienerinnen und Wiener sind aufgerufen, einen neuen Gemeinderat bzw. Landtag sowie die Bezirksvertretungen zu wählen. Laut jüngsten Umfragen dürften die Regierungsparteien SPÖ und Grüne zulegen, wobei die Sozialdemokraten über die 40-Prozent-Marke kommen könnten. Der FPÖ werden hingegen starke Verluste prophezeit.

Trump an Anhänger vor Weißem Haus: "Ich fühle mich gut"

Washington - US-Präsident Donald Trump ist am Samstag zum ersten Mal seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus öffentlich aufgetreten. "Ich fühle mich gut", sagte Trump vor mehreren hundert Anhängern, die sich unter einem Balkon des Weißen Hauses versammelt hatten. Der Präsident, der wegen einer Infektion mit dem Coronavirus drei Tage im Krankenhaus behandelt worden war, trug bei seinem Auftritt keine Atemschutzmaske.

Nordkorea zeigt "Monster-Rakete"

Pjöngjang - Nordkorea hat bei einer ungewöhnlichen nächtlichen Militärparade eine bislang unbekannte und besonders große Interkontinental-Rakete in der Öffentlichkeit gezeigt. Bei dem Aufmarsch am Samstag aus Anlass des 75. Jahrestages der Gründung der Kommunistischen Partei kündigte Machthaber Kim Jong-un an, sein Land werde weiter die Verteidigungsfähigkeit aufbauen. Die USA, mit denen Verhandlungen über einen Atomwaffenverzicht ausgesetzt sind, erwähnte Kim nicht.

Lukaschenko besuchte Oppositionelle im Gefängnis

Minsk - In Weißrussland hat sich Machthaber Alexander Lukaschenko mit mehreren inhaftierten Oppositionellen und Mitgliedern des Koordinationsrates getroffen. Das Gespräch im Untersuchungsgefängnis des Geheimdienstes KGB habe viereinhalb Stunden gedauert, meldete der dem belarussischen Staatsfernsehen nahe stehende Telegram-Kanal "Pul Perwogo" am Samstag. Thematisiert wurden mögliche Änderungen der Verfassung, wie das oppositionelle Portal "Nexta" berichtete.

Machtkampf in Kirgistan geht weiter

Bischkek - Im Ringen um die Macht in Kirgistan hat Präsident Sooronbai Scheenbekow hochrangige Sicherheitsbeamte entlassen und seinen Amtsvorgänger und Rivalen Almazbek Atambajew nach wenigen Tagen in Freiheit wieder festsetzen lassen. Zum neuen Ministerpräsidenten wählte das Parlament ohne einen Gegenkandidaten Sadyr Schaparow, dem einige Oppositionsgruppen vorwerfen, Präsident Scheenbekow nahezustehen.

US-Priester und zwei Frauen nach Sex auf Altar in Haft

Washington - Ein Priester und zwei Frauen sind im US-Staat Louisiana verhaftet worden, nachdem sie angeblich auf dem Altar einer katholischen Kirche sexuelle Handlungen begangen haben. Bereits am 30. September wurden der 37-Jährige und die beiden Frauen in der Peter und Paul-Kirche in Pearl River nordöstlich von New Orleans festgenommen, berichtete Kathpress unter Berufung auf "Newsweek". Ihnen wird vorgeworfen, gegen ein Gesetz verstoßen zu haben, das Sex in der Öffentlichkeit verbietet.

