Wien wählt ein neues Stadtparlament

Wien - In der Bundeshauptstadt Wien werden am Sonntag die politischen Weichen für die nächste Legislaturperiode gestellt. Insgesamt rund 1,36 Mio. Wienerinnen und Wiener sind aufgerufen, einen neuen Gemeinderat bzw. Landtag sowie die Bezirksvertretungen zu wählen. Laut jüngsten Umfragen dürften die Regierungsparteien SPÖ und Grüne zulegen, wobei die Sozialdemokraten über die 40-Prozent-Marke kommen könnten. Der FPÖ werden hingegen starke Verluste prophezeit.

Van der Bellen entschuldigt sich bei Kärntner Slowenen

Klagenfurt - Zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung haben Österreich und Slowenien einen historischen Versöhnungsakt gesetzt. Klagenfurt sei heute "symbolisch die Hauptstadt Europas", sagte der slowenische Präsident Borut Pahor am Samstag im Klagenfurter Landhaus, wo er gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Schlussstrich unter Jahrzehnte des Volksgruppenkonflikts zog. Van der Bellen überraschte dabei mit einer Entschuldigung an die Kärntner Slowenen.

Weißrussische Opposition ruft zu "Marsch des Stolzes" auf

Minsk - Die Opposition in Weißrussland hofft am Sonntag bei neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf hunderttausend Demonstranten. Beim Marsch des Stolzes sollen die Menschen im ganzen Land ab 13.00 Uhr MESZ lautstark ihr Recht auf Neuwahlen einfordern, heißt es in einem Aufruf der Demokratiebewegung. Damit sollten die Weißrussen dem Machtapparat zeigen, dass sie auch zwei Monate nach der umstrittenen Präsidentenwahl keine Furcht hätten.

Neue Explosionen erschüttern Hauptstadt von Berg-Karabach

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Trotz einer vereinbarten Waffenruhe ist die Hauptstadt der umstrittenen Kaukasusregion Berg-Karabach am Samstagabend erneut von Explosionen erschüttert worden. Sieben laute Explosionen waren in Stepanakert zu hören, daraufhin ertönten Alarmsirenen, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. In der Nacht zum Samstag hatten sich die Konfliktparteien unter Vermittlung von Russlands Außenminister Sergej Lawrow auf eine Waffenruhe und auf Friedensverhandlungen geeinigt.

Trump an Anhänger vor Weißem Haus: "Ich fühle mich gut"

Washington - US-Präsident Donald Trump ist am Samstag zum ersten Mal seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus öffentlich aufgetreten. "Ich fühle mich gut", sagte Trump vor mehreren hundert Anhängern, die sich unter einem Balkon des Weißen Hauses versammelt hatten. Der Präsident, der wegen einer Infektion mit dem Coronavirus drei Tage im Krankenhaus behandelt worden war, trug bei seinem Auftritt keine Atemschutzmaske.

Lukaschenko besuchte Oppositionelle im Gefängnis

Minsk - In Weißrussland hat sich Machthaber Alexander Lukaschenko mit mehreren inhaftierten Oppositionellen und Mitgliedern des Koordinationsrates getroffen. Das Gespräch im Untersuchungsgefängnis des Geheimdienstes KGB habe viereinhalb Stunden gedauert, meldete der dem belarussischen Staatsfernsehen nahe stehende Telegram-Kanal "Pul Perwogo" am Samstag. Thematisiert wurden mögliche Änderungen der Verfassung, wie das oppositionelle Portal "Nexta" berichtete.

