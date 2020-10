Slowenien nimmt Vorarlberg und Tirol von "roter Liste"

Wien/Ljubljana - Slowenien nimmt die beiden Bundesländer Vorarlberg und Tirol ab Montag wieder von seiner Corona-bedingten "roten Liste" der Einreise. Das bestätigte die Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Sonntag der APA. Damit gelten die Einreisebeschränkungen nach Slowenien - eine zehntägige Quarantäne oder ein negativer Covid-19-Test - nur mehr für Wien. Ausnahmen gelten unter anderem für Pendler und Geschäftsreisende.

Wien wählt ein neues Stadtparlament

Wien - In Wien haben seit 7.00 Uhr die knapp 1.500 Wahllokale ihre Pforten geöffnet. Insgesamt rund 1,36 Mio. Wienerinnen und Wiener sind aufgerufen, einen neuen Gemeinderat bzw. Landtag sowie die Bezirksvertretungen zu wählen. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen nötig. Gewählt werden kann bis 17.00 Uhr. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wählte in einer Floridsdorfer Schule. Dort sagte er, er glaube nicht an eine rote Absolute bei der Wien-Wahl.

31 Coronafälle in Seniorenzentrum im Bezirk Mödling

Maria Enzersdorf/St. Pölten - In einem Seniorenzentrum in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) hat sich ein neuer Corona-Cluster gebildet. Nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Sonntag wurden 31 Fälle verzeichnet. Ans Licht kamen die Infektionen einem Sprecher zufolge, nachdem in der Einrichtung Antigentests durchgeführt worden waren. Im Anschluss daran seien schließlich PCR-Tests vorgenommen worden.

"Stätte der Kärntner Einheit" beschmiert

Klagenfurt - Die "Stätte der Kärntner Einheit" im Klagenfurter Landhaushof ist einen Tag nach den Feierlichkeiten zum 10. Oktober in der Nacht zum Sonntag beschmiert worden. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zeigte sich am Sonntag in einer ersten Reaktion entrüstet. Die Beschmierung wurde Sonntagfrüh angezeigt, hieß es vonseiten der Polizei zur APA. Laut einem Bericht des ORF Kärnten sollen auf dem Denkmal die Worte "Smrt fasizmus", was übersetzt "Tod dem Faschismus" bedeutet, stehen.

Brüchige Waffenruhe im Kaukasus - Gegenseitige Vorwürfe

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Die Waffenruhe in der zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Kaukasus-Region Berg-Karabach erweist sich als brüchig. Einen Tag nach ihrem Inkrafttreten warfen sich die Konfliktparteien am Sonntag gegenseitig vor, die Vereinbarung erneut gebrochen und Zivilisten angegriffen zu haben. Bereits am Samstag hatten sie einander beschuldigt, nur wenige Minuten nach Beginn der Waffenruhe am Mittag Angriffe gestartet zu haben.

Weißrussische Opposition ruft zu "Marsch des Stolzes" auf

Minsk - Die Opposition in Weißrussland hofft am Sonntag bei neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf hunderttausend Demonstranten. Beim Marsch des Stolzes sollen die Menschen im Land lautstark ihr Recht auf Neuwahlen einfordern, heißt es in einem Aufruf der Demokratiebewegung. Unterdessen lässt die Regierung wieder Polizei und Militär auffahren. In der Hauptstadt Minsk seien viele Militärfahrzeuge unterwegs, berichtet das unabhängige Nachrichtenportal "tut.by".

Erste Runde der Parlamentswahlen in Litauen

Vilnius/Minsk - Im baltischen EU- und NATO-Land Litauen haben am Sonntag die Parlamentswahlen begonnen. Die knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigten entscheiden im ersten von zwei Wahlgängen über 70 Sitze im Parlament nach dem Verhältniswahlrecht. In zwei Wochen stimmen sie über die 71 Direktmandate in der Volksvertretung Seimas in Vilnius ab. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zu Montag erwartet. Dabei dürfte keine der 17 zur Wahl antretenden Parteien die absolute Mehrheit erzielen.

Mehr Geld für Schulbusse - Regierung stockt Budget auf

Wien - Die türkis-grüne Regierung stockt das Budget für die Schulbusse auf. Die Kilometerpreise für die Vergütung von Schülerfreifahrten im Gelegenheitsverkehr werden um 3,7 Prozent erhöht. "Das ist eine jährliche Aufstockung um 3,2 Millionen Euro, die direkt bei Familien und ihren Kindern landen", teilte Familienministerin Christine Aschbacher am Sonntag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red