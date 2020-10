Ischgl-Kommission sieht Fehleinschätzungen

Ischgl/Innsbruck - Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl und Co. hat bei der Präsentation ihres Berichts am Montag einerseits mit Kritik und andererseits mit Entlastung der Verantwortlichen im Bezirk Landeck und Land Tirol aufgewartet. Der Skibetrieb in Ischgl sei im März zu spät beendet worden. Druck von dritter Seite auf die Verantwortlichen wurde aber nicht erkannt. Geortet wurden Kommunikationsprobleme zwischen Bund und Land.

Mehr als 700 Festnahmen bei Massenprotesten in Weißrussland

Minsk - Bei neuen Massenprotesten in Weißrussland gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach offiziellen Angaben mehr als 700 Demonstranten festgenommen worden. Nur wenige seien wieder freigelassen worden, 570 seien in Gefängnisse gebracht worden, teilte das Innenministerium am Montag in Minsk mit. Die EU drohte unterdessen mit Sanktionen gegen Lukaschenko, sollte sich die Situation nicht verbessern.

Parteien warten nach Wien-Wahl mit Gremiensitzungen noch zu

Wien - Wien hat gewählt, die SPÖ ist die große Siegerin, ein Debakel fuhr die FPÖ ein. Das genaue Ergebnis wird aber vermutlich erst am Dienstag nach Auszählung der Briefwahlstimmen vorliegen. Die Parteien lassen sich daher auch mit den Gremiensitzungen Zeit. Bei der FPÖ wurden personelle Konsequenzen bis dato zwar ausgeschlossen. FPÖ-NÖ-Chef Udo Landbauer ließ jedoch anklingen, dass man "in der Gesamtheit nicht wie bisher weitermachen" werde können.

Entscheidungen zu Sterbehilfe und Kopftuchverbot verschoben

Wien - Der Verfassungsgerichtshof vertagt seine Entscheidung, ob das Verbot der Sterbehilfe in Österreich weiterbestehen soll. Die Beratungen darüber werden in der nächsten, voraussichtlich am 23. November beginnenden Session des Höchstgerichts fortgesetzt, teilte der VfGH mit. Auch über das Kopftuchverbot in Volksschulen wurde noch nicht entschieden. Die Greenpeace-Klimaklage gegen die steuerlich "unfaire Bevorteilung" des Flugverkehrs gegenüber der Bahn wies der VfGH zurück.

Wirtschaftsnobelpreis 2020 an US-Ökonomen Milgrom und Wilson

Stockholm - Der Wirtschaftsnobelpreis geht heuer an Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson. Die beiden US-Ökonomen werden damit für ihre Verbesserungen der Auktionstheorie und Erfindung neuer Auktionsformate geehrt, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag bekannt. Damit sind nun alle Nobelpreisträger verkündet worden. Bereits in der vergangenen Woche waren die Auserwählten in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden bekanntgegeben worden.

UN: Mehr Naturkatastrophen wegen des Klimawandels

Genf - Seit der Jahrtausendwende sind nach einem UN-Bericht deutlich mehr Naturkatastrophen passiert als in den 20 Jahren davor. Grund dafür sei vor allem der Klimawandel, heißt es in dem Bericht über Opfer und Schäden von Katastrophen 2000-2019. Das UN-Büro für Katastrophenvorbeugung (UNDRR) veröffentlichte den Report am Montag zum Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung (13. Oktober).

EU leitet Russland-Sanktionen im Fall Nawalny ein

Luxemburg/Berlin/Moskau - Die EU bringt nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny neue Russland-Sanktionen auf den Weg. Die Außenminister der EU-Staaten einigten sich am Montag bei einem Treffen in Luxemburg darauf, mit den notwendigen Vorbereitungen zu beginnen, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Diplomaten erfuhr. Deutschland und Frankreich kritisierten, dass Russland Aufforderungen zu einer lückenlosen Aufklärung der Tat bisher nicht nachgekommen sei.

Frankfurter Buchmesse nun doch ohne Publikum

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Buchmesse findet nun doch komplett ohne Publikum statt. "Angesichts steigender Infektionszahlen in Frankfurt am Main und bundesweit" haben die Verantwortlichen beschlossen, das Programm in der Frankfurter Festhalle "nur mit den beteiligten Moderator*innen und Autor*innen durchzuführen", wie die Buchmesse am Montag in Frankfurt berichtete.

Wiener Börse am Nachmittag etwas höher

Wien - Der österreichische Leitindex ATX lag am Montagnachmittag 0,35 Prozent im Plus bei 2.222,40 Punkten. Im Frühhandel hatte er zunächst noch deutlich stärker zugelegt, konnte diese Gewinne jedoch nicht halten. Insgesamt verlief der Wochenauftakt bisher ruhig und impulsarm. Bei den Einzelwerten zeigten sich die ATX-Banken einheitlich schwach, während die Titel des Anlagenbauers Andritz um 3,8 Prozent anzogen.

