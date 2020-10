EU verabschiedet Empfehlung für Corona-Ampel

Brüssel - Die EU-Europaminister haben am Dienstag eine Empfehlung für eine europaweite Corona-Ampel beschlossen. Damit sollen Reiseeinschränkungen koordiniert werden. Bei der Corona-Ampel handelt es sich um eine von der Europäischen Gesundheitsagentur ECDC erstellte Landkarte, die sich auf Daten der Mitgliedstaaten stützt. Entscheidend ist die kumulative Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der letzten 14 Tage, die Rate der positiven Tests sowie die Testrate.

Arbeitslosenzahl gegenüber Vorwoche um rund 4.500 gestiegen

Wien - Die Arbeitslosenzahl in Österreich ist gegenüber der Vorwoche um rund 4.500 auf 409.356 gestiegen. Davon sind 346.068 Personen beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt und 63.288 befinden sich in AMS-Schulungen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt beträgt das coronabedingte Arbeitslosenplus wie in der Vorwoche noch rund 72.000.

Prozess zu Bluttat in Pizzeria - Angeklagter gab Tötung zu

Wiener Neustadt - Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Dienstag die Geschworenenverhandlung um eine Bluttat in einer Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) in Szene gegangen. Wegen Mordes angeklagt ist ein 31-Jähriger, der im Jänner seinen um zwei Jahre älteren Geschäftspartner mit 13 Messerstichen getötet haben soll. Vorausgegangen war ein schwelender Streit ums Geschäft, in den auch Beziehungsprobleme hineingespielt haben dürften. Der türkische Staatsbürger bekannte sich schuldig.

Vorarlbergs LH Wallner Corona-negativ getestet

Bregenz - Der Corona-Test von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ist negativ ausgefallen. Eine entsprechende Meldung der "Vorarlberger Nachrichten" hat das Landhaus in Bregenz der APA am Dienstagvormittag bestätigt. Wallner hatte sich am Montagnachmittag einem PCR-Test unterzogen und sich in Quarantäne begeben, weil er Kontakt mit dem positiv auf Corona getesteten künftigen Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) hatte.

Dringliche Anfrage der NEOS zum Thema Ischgl

Ischgl - Das harsch kritisierte Corona-Management rund um den Tiroler Skiort Ischgl landet im Parlament in Wien: Die NEOS werden Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch für eine Dringliche Anfrage ins Hohe Haus zitieren, kündigte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag an. Der jüngst präsentierte Bericht der Expertenkommission hat bekanntlich "Fehleinschätzungen" der Tiroler Behörden und Kommunikationsfehler des Bundes konstatiert.

Erneut Verstöße gegen Waffenruhe in Berg-Karabach

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Ungeachtet internationaler Appelle zur Einhaltung der neuen Waffenruhe dauern die schweren Gefechte um die Südkaukasusregion Berg-Karabach nach Angaben von Behörden an. Die verfeindeten Nachbarländer Aserbaidschan und Armenien warfen sich am Dienstag gegenseitig massiven Beschuss in der Konfliktregion vor. Die Behörden der nicht anerkannten Republik Berg-Karabach teilten mit, dass es Raketen- und Artilleriefeuer von aserbaidschanischer Seite gebe.

Immer mehr Tote bei Unwettern in Vietnam

Hanoi - In Vietnam wüten seit einer Woche schwere Unwetter mit immer neuen Regengüssen. Die Zahl der Toten sei mittlerweile auf 28 gestiegen, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit. Etwa ein Dutzend Menschen würden in den Fluten vermisst. Sorge gibt es auch um 17 Arbeiter, die in der Zentralprovinz Thua Thien-Hue wahrscheinlich bei einem Erdrutsch nahe eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks von Schlamm-Massen begraben wurden.

Coronavirus: Erste österreichweite Antikörperstudie startet

Wien - Mitte November wird erneut erhoben, wie groß die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist. Gleichzeitig dazu startet die erste bundesweite Antikörperstudie, bei der untersucht werden soll, wie hoch der Anteil von Personen mit Antikörpern gegen SARS-CoV-2 in Österreich ist. Das teilte das Wissenschaftsministerium am Dienstag mit, das die Studie in Auftrag gegeben hat.

