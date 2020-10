Außenminister Schallenberg positiv auf Corona getestet

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er weise bisher keine Symptome auf und sei in Heimquarantäne, wie seine Sprecherin der APA Samstagfrüh mitteilte. Ein am Freitagnachmittag durchgeführter Routinetest auf SARS-CoV-2 habe ein positives Ergebnis gebracht. Als Vorsichtsmaßnahme werden nun alle Regierungsmitglieder im Laufe des Samstags getestet.

Nach Attentat bei Paris mehrere Personen in Gewahrsam

Paris - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Lehrer in der Nähe von Paris sind mehrere Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Festgenommenen, darunter ein Minderjähriger, seien aus dem Familienkreis des Angreifers, der von Polizisten getötet worden war, hieß es in der Nacht auf Samstag aus Justizkreisen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 18-Jährigen tschetschenischer Herkunft handeln. Insgesamt befinden sich nun neun Menschen in Gewahrsam.

In Salzburg gelten ab sofort strengere Corona-Regeln

Kuchl/Hallein - Im Bundesland Salzburg sind mit Mitternacht strengere Regeln zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Kraft getreten. Private Feiern außerhalb des eigenen Wohnraums sind nun verboten. In der Gastronomie müssen sich Gäste verpflichtend registrieren. Weiters gilt ein Veranstaltungsverbot, wenn es keine zugewiesenen Sitzplatze gibt. Die Gemeinde Kuchl (Bezirk Hallein) wird unter Quarantäne gestellt. Die behördlich verhängten Maßnahmen gelten vorerst bis 1. November, 24.00 Uhr.

Italien will Corona-Schutzmaßnahmen verschärfen

Berlin - Nachdem die tägliche Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen am Freitag in Italien auf mehr als 10.000 gestiegen ist, plant die Regierung in Rom eine weitere Verschärfung der Schutzmaßnahmen. So könnten alle Lokale gezwungen werden, um 22.00 Uhr zu schließen und Homeoffice weiter ausgedehnt werden. Die Maßnahmen könnten am Sonntag oder am Montag ergriffen werden, berichteten Medien. Neue Rekordwerte werden inzwischen aus Deutschland, Tschechien und der Ukraine gemeldet.

Ibiza-U-Ausschuss steht ereignisreiche Woche bevor

Wien - Dem Ibiza-U-Ausschuss steht eine ereignisreiche Woche bevor. An drei Tagen sind insgesamt neun Auskunftspersonen geladen. Neben den ÖVP-Großspendern Klaus Ortner und Stefan Pierer kommen etwa Immobilieninvestor Rene Benko oder Unternehmer und NEOS-Unterstützer Hans-Peter Haselsteiner, die im Ibiza-Video durch Ex -FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu unfreiwilliger Ehre kamen. Neben Parteispenden steht u.a. das Thema Glücksspiel wieder am Programm.

Ardern bei Parlamentswahl in Neuseeland weit vorne

Wellington - Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich ein klarer Sieg der amtierenden Labour Party mit Ministerpräsidentin Jacinda Ardern ab. Nach ersten Ergebnissen kurz nach Schließung der Wahllokale käme die Partei sogar auf die absolute Mehrheit von mehr als 60 der 120 Sitze. Sollte sich dies bestätigen, könnte Labour in Zukunft auch ohne eine Koalition mit den Grünen regieren.

Mordversuch in Linzer Hotel: Ermittler hoffen auf Video

Linz - Nach einem mutmaßlichen Mordversuch und einer Brandstiftung in einem Linzer Hotel Ende September sollen nun Bilder und vor allem die Tonspur einer Überwachungskamera den Ermittlern weiterhelfen. Drei Kreditbetrüger aus Lettland dürften nach einem Streit mit einem Komplizen diesen schwer verletzt und in seinem Zimmer Feuer gelegt haben. Eine Kamera hat ihre Gespräche beim Verlassen des Hauses offenbar aufgezeichnet. Diese Unterhaltung könnte den Ermittlern sehr weiterhelfen.

39-Jähriger legte Feuer in Wohnung in Innsbruck

Innsbruck - Ein 39-Jähriger soll bereits am Dienstag in einer Mietwohnung eines Mehrparteienhauses in Innsbruck einen Brand gelegt haben. Er zeige sich diesbezüglich geständig, teilte die Polizei mit. Der Brandstifter nahm demnach an, dass das Feuer schnell bemerkt werden würde bzw. die nahegelegene Berufsfeuerwehr die Flammen rasch löschen würde. Ein Nachbar bemerkte schließlich den Brandgeruch und verständigte die Feuerwehr.

