Drei Kinder in Wien offenbar von ihrer Mutter getötet

Wien - Eine 31-jährige Mutter soll in einer Wohnung in Wien-Donaustadt ihre drei kleinen Töchter getötet haben. Nach einem Suizidversuch, der laut Polizei nicht lebensgefährliche Verletzungen verursachte, meldete sich die aus Nepal stammende Frau über den Notruf und gestand das Tötungsdelikt. Die acht Monate, drei und neun Jahre alten Mädchen starben laut Gerichtsmedizin durch Ersticken. Um das Leben der Ältesten hatten die Ärzte noch rund eine Stunde lang gekämpft.

Außenminister Schallenberg positiv auf Corona getestet

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er weise bisher keine Symptome auf und sei in Heimquarantäne, wie seine Sprecherin der APA Samstagfrüh mitteilte. Ein am Freitagnachmittag durchgeführter Routinetest auf SARS-CoV-2 habe ein positives Ergebnis gebracht. Als Vorsichtsmaßnahme werden nun alle Regierungsmitglieder im Laufe des Samstags getestet.

Moody's senkt Großbritanniens Kreditwürdigkeit

London - Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Großbritanniens wegen des Brexit und der Coronakrise um eine Stufe gesenkt. Moody's bewerte die langfristigen Schulden des Vereinigten Königreichs nun mit der Note "Aa3" (zuvor "Aa2"), teilte die Ratingagentur am Freitagabend in Paris mit.

Ardern bei Wahl in Neuseeland deutlich in Führung

Wellington - Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich ein klarer Sieg der amtierenden Labour-Partei mit Ministerpräsidentin Jacinda Ardern ab. Nach Auszählung von mehr als 50 Prozent der Stimmen kam die Partei sogar auf die absolute Mehrheit von 65 der 120 Sitze. Sollte sich dies bestätigen, könnte Labour in Zukunft auch ohne eine Koalition mit den Grünen regieren. Oppositionsführerin Judith Collins von der konservativen Nationalpartei gratulierte Ardern bereits zum Sieg.

Nächtliche Ausgangssperre in Paris und anderen Städten

Berlin - Seit Samstag gilt in Paris und weiteren großen Städten Frankreichs eine nächtliche Ausgangssperre. Die neue Regelung zur Eindämmung der steigenden Corona-Zahlen trat um Mitternacht in Kraft. Auch Italien plant angesichts von mehr als 10.000 Neuinfektionen pro Tag weitere Verschärfung der Maßnahmen. So könnten alle Lokale gezwungen werden, um 22.00 Uhr zu schließen und Homeoffice weiter ausgedehnt werden. Neue Rekordwerte gibt es in Deutschland, Tschechien und der Ukraine.

Tote und Verletzte bei neuen Kämpfen in Berg-Karabach

Baku/Jerewan (Eriwan)/Stepanakert - Eine Woche nach der vereinbarten Waffenruhe dauern die Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus an. Aserbaidschan meldete schwere Angriffe der armenischen Seite in der Nacht auf Samstag auf Ganja, die zweitgrößte Stadt des Landes. Bei dem Raketenbeschuss seien mindestens 13 Menschen getötet worden, teilte das Zivilschutzministerium in der Hauptstadt Baku mit. Mehr als 50 Personen wurden verletzt.

Merkel ruft zu Reise- und Kontaktbeschränkungen auf

Berlin - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen dringenden Appell zur Eindämmung der Corona-Pandemie an die Bürger gerichtet. Sie rief die Menschen in Deutschland am Samstag auf, ihre Kontakte außerhalb der Familie deutlich einzuschränken und auf alle Reisen zu verzichten, die nicht zwingend notwendig sind. "Spätestens seit dieser Woche wissen wir: Wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie", sagte die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast.

17-Jähriger geriet mit Hand in Holzspalter

Puch bei Weiz - Ein 17 Jahre alter Saisonarbeiter aus Rumänien ist am Samstag in der Früh in Puch im Bezirk Weiz bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Er geriet mit der rechten Hand in einen Holzspalter. Die Rettung brachte den 17-Jährigen ins Landeskrankenhaus nach Graz. Fremdverschulden ist laut Polizei ausgeschlossen.

