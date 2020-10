Entsetzen nach Enthauptung eines Lehrers bei Paris

Paris - Schock und tiefes Entsetzen in Frankreich: Wieder hat ein Angreifer wegen Mohammed-Karikaturen auf brutalste Weise zugeschlagen. Der Täter hat in einem Pariser Vorort einem Lehrer aufgelauert und ihn anschließend enthauptet. Die Republik sei vom islamistischen Terrorismus in ihrem Herzen getroffen worden, erklärte Premierminister Jean Castex. Es gab mehrere Festnahmen. Zahlreiche Menschen gingen am Samstag im ganzen Land aus Solidarität mit dem Getöteten auf die Straße.

Drei Kinder in Wien offenbar von ihrer Mutter getötet

Wien - Eine 31-jährige Frau soll in Wien-Donaustadt ihre drei kleinen Kinder getötet haben. Nach einem Suizidversuch, der laut Polizei leichte Verletzungen verursachte, meldete sich die Frau über den Notruf, wo sie das Tötungsdelikt gestanden habe. Der acht Monate alte Bub sowie die drei und neun Jahre alten Mädchen starben laut vorläufigen Angaben der Gerichtsmedizin durch Ersticken. Um das Leben der Ältesten kämpften Ärzte noch rund eine Stunde.

Höchste Zahl an täglichen Neuinfektionen in Österreich

Wiener Neustadt - 1.747 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden sind bis Samstag (9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden - ein Rekordwert. Das geht aus dem Update von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Von Medien war zuvor eine höhere Zahl kolportiert worden. Offenbar sind Rohdaten mit nicht korrekten Angaben weitergeleitet worden. Das wurde vom Wiener Rathaus und Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) heftig kritisiert.

Moody's senkt Großbritanniens Kreditwürdigkeit

London - Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Großbritanniens wegen des Brexit und der Coronakrise um eine Stufe gesenkt. Moody's bewerte die langfristigen Schulden des Vereinigten Königreichs nun mit der Note "Aa3" (zuvor "Aa2"), teilte die Ratingagentur am Freitagabend in Paris mit.

Polen: Trzaskowski fordert PiS mit neuer Bewegung heraus

Warschau - Der Warschauer Bürgermeister und ehemalige Oppositionskandidat bei der polnischen Präsidentenwahl, Rafal Trzaskowski, hat eine neue politische Bewegung gegründet. Er will damit die Vorherrschaft der nationalkonservativen Regierungspartei PiS brechen. Die Bewegung solle "Gemeinsames Polen" heißen, sagte Trzaskowski am Samstag bei der Gründungsveranstaltung seiner Initiative. Wegen der Corona-Pandemie fand das Treffen nur virtuell per Video-Übertragung statt.

Kärntner stürzt mit Auto über eine Böschung und stirbt

Millstatt - Ein 54 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau) getötet worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei aus unbekannter Ursache in einer leicht abschüssigen Kurve von der Obermillstätter Landesstraße abgekommen. Das Auto stürzte über eine Böschung und stieß gegen ein Carport eines Einfamilienhauses.

Mehr als 20.000 Regierungskritiker protestierten in Bangkok

Bangkok - In Bangkok hat es erneut große Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha gegeben. Rund 23.000 Menschen demonstrierten am Samstag trotz eines Versammlungsverbots an verschiedenen Orten der Stadt, wie die thailändische Polizei mitteilte. Die Demonstrationen seien ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Polizei griff demnach nicht ein.

