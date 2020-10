Entsetzen nach Enthauptung eines Lehrers bei Paris

Paris - Schock und tiefes Entsetzen in Frankreich: Wieder hat ein Angreifer wegen Mohammed-Karikaturen auf brutalste Weise zugeschlagen. Der Täter hat in einem Pariser Vorort einem Lehrer aufgelauert und ihn anschließend enthauptet. Die Republik sei vom islamistischen Terrorismus in ihrem Herzen getroffen worden, erklärte Premierminister Jean Castex. Es gab mehrere Festnahmen. Zahlreiche Menschen gingen am Samstag im ganzen Land aus Solidarität mit dem Getöteten auf die Straße.

China beschränkt sensible Exporte

Peking/Washington - China hat am Samstag ein Gesetz zur Beschränkung sensibler Exporte aus Gründen der nationalen Sicherheit verabschiedet. Das Gesetz gelte für alle Unternehmen in China, einschließlich der ausländischen, teilte das staatliche Fernsehen CCTV am Samstag mit. Beobachter sehen darin ein Instrument für mögliche Gegenaktionen Pekings nach den US-Sanktionen gegen mehrere chinesische Unternehmen wie Huawei und Tiktok.

Mann in OÖ unter Lkw eingeklemmt und tödlich verletzt

Redlham - In Oberösterreich ist am Samstag ein 58-Jähriger beim Reifenwechsel tödlich verunglückt. Der Mann wollte am Nachmittag in Redlham (Bezirk Vöcklabruck) mithilfe seines 28-jährigen Sohnes den linken Vorderreifen eines Lkw wechseln. Aus ungeklärter Ursache fiel der Lkw vom Wagenheber und klemmte den unter dem Lkw liegenden Mann im Bereich des Oberkörpers ein, wie die Polizei am Abend meldete.

Neuer Anlauf für Waffenruhe im Konflikt um Berg-Karabach

Baku/Jerewan (Eriwan)/Stepanakert - Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach nehmen Armenien und Aserbaidschan einen neuen Anlauf für eine Feuerpause. Um Sonntag um Mitternacht Ortszeit (22.00 Uhr MESZ) solle eine "humanitäre Waffenruhe" in Kraft treten, teilten die beiden Außenministerien am Samstagabend mit. Bereits vor einer Woche hatten sich beide Seite unter Vermittlung Russlands auf eine Feuerpause verständigt. Diese Vereinbarung war jedoch schon kurz nach Inkrafttreten gebrochen worden.

Tausende Israelis demonstrieren gegen Netanyahu

Tel Aviv - Tausende Israelis haben am Samstagabend erneut gegen den wegen Korruption angeklagten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu demonstriert. Nach Aufhebung von Restriktionen, die eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollten, versammelten sich auch in Jerusalem wieder Tausende Demonstranten. Sie protestierten in der Nähe von Netanyahus Amtssitz.

Neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen in Frankreich

Paris - In Frankreich sind binnen 24 Stunden erstmals mehr als 32.000 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Gesundheitsbehörde meldete am Samstagabend 32.427 neu erfasste Ansteckungen. Damit gab es einen Spitzenwert innerhalb eines Tages seit Beginn der großflächigen Corona-Testung in Frankreich. In Großbritannien wurden unterdessen an nur einem Tag 150 Todesfälle gezählt, so viele wie noch nie zuvor seit Beginn der Pandemie.

