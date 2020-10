Neue Massenproteste gegen Lukaschenko erwartet

Minsk - In dem seit Wochen andauernden Machtkampf in Weißrussland werden an diesem Sonntag neue Massenproteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko erwartet. Die Opposition rief ungeachtet neuer Gewaltandrohung der Behörden für 13.00 Uhr (MESZ) zu einem großen "Partisanenmarsch" in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten auf. "Das ist ein Marsch von Menschen, die nicht bereit sind, Gewalt und Willkür zu ertragen", hieß es in dem Aufruf.

Ausweichschule in Dornbirn zerstört - Gasexplosion vermutet

Dornbirn - In der Nacht auf Sonntag dürfte eine Explosion weite Teile einer Ausweichschule in Dornbirn in Vorarlberg zerstört haben. Laut Medienberichten soll es eine Gasdetonation gegeben haben. Zum Unglückszeitpunkt waren keine Menschen in dem Gebäude, mehrere Personen dürften aber durch herumfliegende Teile leicht verletzt worden sein. Bei dem Gebäude handelt es sich um die Ausweichschule Fischbach, wo derzeit drei Klassen der Volksschule Forach untergebracht sind.

Keine Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan

Baku/Jerewan (Eriwan)/Stepanakert - Im Konflikt um die Region Berg-Karabach haben sich Armenien und Aserbaidschan am Sonntag gegenseitig beschuldigt, die erst am Vorabend vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Beide Seiten berichteten über Kämpfe. Die Feuerpause hätte um Mitternacht in Kraft treten sollen. Armenien und Aserbaidschan hatten bereits vor einer Woche einer Waffenruhe zugestimmt, diese wurde jedoch mehrfach gebrochen.

Bundesregierung fördert Elektroautos 2021 mit 40 Mio. Euro

Wien - Die Bundesregierung fördert Elektroautos im nächstens Jahr mit 40 Mio. Euro. Das teilte Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Sonntag mit. In den Jahren 2019 und 2020 standen - zusammen mit den Automobilimporteuren - insgesamt 93 Mio. Euro zur Verfügung. Diese Fördermittel sind, wie es zur APA hieß, mittlerweile fast zur Gänze ausgeschöpft. In der Coronakrise hatte das Ministerium die Förderung pro E-Auto von 3.000 auf 5.000 Euro aufgestockt.

Keine Aktenlieferung aus BKA und BMF an Ibiza-U-Ausschuss

Wien - Sowohl Kanzleramt als auch Finanzministerium haben nach einer ergänzenden Beweisanforderung durch SPÖ und NEOS von Ende September dem Ibiza-U-Ausschuss keine Akten geliefert. Stattdessen erreichte jeweils eine Leermeldung die Parlamentsdirektion. Verärgert ist deswegen SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer: "(Kanzler Sebastian, Anm.) Kurz und (Finanzminister Gernot) Blümel glauben, sie können die Aufklärung verhindern, indem sie das Recht des Parlaments ignorieren und beugen."

SPÖ kritisiert Bildungsteil des Budgets 2021

Wien - Die SPÖ übt Kritik am Bildungsteil des am Mittwoch vorgestellten Budgets 2021. Die dort aufgeführten Maßnahmen - etwa für Digitalisierung und Brennpunktschulen - kämen nur bei wenigen Schülern an, so Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid. Keine zusätzlichen Mittel gebe es für Sprachenförderung, Inklusion und den Kindergarten sowie einen verstärkten Ausbau der Ganztagsschulen.

Diebstahlanzeigen ab sofort auch online möglich

Wien - Ab sofort können Diebstähle auch online angezeigt werden. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach in diesem Zusammenhang am Wochenende von einem "Zeichen für das Fortschreiten der Digitalisierung in der österreichischen Polizei". Die Möglichkeit zur elektronischen Anzeige sei eine Erleichterung für Betroffene, bedeute aber nicht, "dass die Ermittlungstätigkeit an der notwendigen Akribie und Intensität verliert", versicherte Nehammer.

Demos aus Solidarität für getöteten Lehrer in Frankreich

Paris - In Frankreich werden nach der mutmaßlich terroristisch motivierten Ermordung eines Lehrers landesweit zahlreiche Solidaritäts-Demonstrationen erwartet. Die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" rief für Sonntagnachmittag gemeinsam mit der Organisation SOS Racisme und Lehrergewerkschaften zu einer Demonstration in Paris auf. Auch in zahlreichen anderen Städten wie Marseille oder Bordeaux wollen Menschen auf die Straße gehen.

