Groß-Demonstration in Paris nach Mord an Lehrer

Paris - Zahlreiche Menschen haben sich am Sonntagnachmittag nach der brutalen Ermordung eines Lehrers bei einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag zu einer Solidaritätsdemonstration in Paris versammelt. Um 15.00 Uhr klatschten die Menschen minutenlang auf dem Place de la R�publique im Osten der Innenstadt. Viele hielten Schilder, auf denen "Je suis Prof" oder "Je suis enseignant" (deutsch: Ich bin Lehrer) stand, in die Höhe. Der Platz war dicht gefüllt.

Iran verkündet Ende des UNO-Waffenembargos

Teheran - Der Iran hat am Sonntag das Ende des zehnjährigen Waffenembargos durch den UNO-Sicherheitsrat verkündet. "Ab heute enden alle Beschränkungen des Waffenhandels", erklärte das Außenministerium in lokalen Medien. "Damit kann der Iran wieder alle erforderlichen militärischen Ausrüstungen im- und exportieren." US-Außenminister Mike Pompeo warnte daraufhin vor Waffengeschäften mit dem Iran.

Zehntausende protestieren gegen weißrussischen Staatschef

Minsk - Zehntausende Menschen haben in Weißrussland mit einem neuen Protestmarsch gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Sie zogen am Sonntag begleitet von einem großen Aufgebot von Polizei und Militär durch die Hauptstadt Minsk. Auch in anderen Städten gab es Aktionen. Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Wesna gab es bis zum Abend deutlich mehr als 100 Festnahmen, die meisten davon in der Hauptstadt.

Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt hoch

Wien - Mit 1.672 Neuinfektionen in Österreich ist die Zahl der Personen, die sich innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus angesteckt haben, auch am Sonntag erneut hoch. Das sind fast doppelt so viele neue bestätigte Fälle wie im Vergleichszeitraum am Sonntag davor. Am Samstag war ein Rekordwert von 1.747 Neuinfektionen gemeldet worden. Die meisten Fälle gab es in Wien (431) vor Niederösterreich (356) und Oberösterreich (274).

Rendi-Wagner kritisiert 130 Mio.-Kürzung bei Spitälern

Wien - Scharfe Kritik an einer Kürzung im Gesundheitsbudget für 2021 übt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Die Regierung wolle fast 130 Mio. Euro bei den Spitälern einsparen, ergebe eine Detailanalyse des Budgets. Das sei "vollkommen unverantwortlich" und gefährde die Versorgung der Menschen mitten in der Corona-Pandemie. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wies die Kritik zurück. Die genannten Zahlen seien "nicht nachvollziehbar".

Pilotprojekt e-Impfpass startet demnächst

Wien - Die rechtlichen Grundlagen für den e-Impfpass sind komplett, das Pilotprojekt dafür wird in Kürze starten, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag bekannt. Anhand der Grippeimpfung sollen Anwendbarkeit, Akzeptanz und Funktionalität der ersten technischen Lösungen in der Praxis getestet werden. Anschober erhofft sich davon wertvolle Erkenntnisse für die 2021 zu erwartenden Covid-19-Impfungen.

