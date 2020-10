Trump und Biden liefern sich harte TV-Debatte ohne Eklat

Nashville (Tennessee) - Zwölf Tage vor der US-Präsidentenwahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden das erwartete harte letzte TV-Duell geliefert. Während Biden in Nashville vernichtende Kritik an Trumps Coronapolitik übte, versuchte der Präsident seinen Kontrahenten als korrupt darzustellen. Die Diskussion verlief gesitteter als die erste Debatte Ende September, die aufgrund ständiger Sticheleien Trumps ins Chaos abgeglitten war. Laut CNN hatte Biden die Nase vorne.

RH ortet beim HGM "gravierende Mängel"

Wien - Der mit Spannung erwartete Bericht des Rechnungshofs zum Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) attestiert dem Haus "gravierende Mängel". Der am Freitag veröffentlichte Bericht listet eine ganze Reihe an Missständen auf. So ergab sich im Zuge der Prüfung sogar der Verdacht möglicher strafrechtlich relevanter Tatbestände. Auch habe das Ministerium seine Dienst- und Fachaufsicht "nur unzureichend" wahrgenommen. Empfohlen wird auch eine Evaluierung der Organisationsform.

Rendi-Wagner wirft Regierung "Showpolitik" vor

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wirft der Regierung angesichts des langen Wartens auf die jüngste Corona-Verordnung "Showpolitik" vor. Das nächste Mal solle die Regierung zeitgleich mit ihrer Pressekonferenz auch den entsprechenden Verordnungstext auf den Tisch legen, forderte Rendi-Wagner am Freitag. Mit "Showpolitik" bewältige man die Krise nicht, betonte sie.

Schellhorn wirft Köstinger Dilettieren beim Tourismus vor

Wien - Die Sorge in der Tourismusbranche vor einem "Corona-Winter" mit größten Einbußen herrscht schon länger. Nun ist diese durch die Reisewarnungen aus den mit Abstand wichtigsten Herkunftsnationen Deutschland und Niederlande noch stärker geworden. NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn wirft der Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) Dilettieren vor. Längst hätte man sich mit Deutschland abstimmen müssen, so der Hotelier.

Hohe Unterstützung für Demokratie in Österreich

Wien - Im Vergleich mit mittel- und osteuropäischen Ländern ist die Zustimmung zu einem liberal-demokratischem System in Österreich sehr hoch. 92 Prozent unterstützen ein solches, wie aus einer am Freitag präsentierten Umfrage, ua. der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) hervorgeht. Niedrig ist hingegen das Vertrauen in die "gängigen Massenmedien", große Skepsis herrscht zudem gegenüber Migranten.

Corona-Neuinfektionen in Europa in zehn Tagen verdoppelt

Berlin - Die Coronavirus-Infektionen in Europa haben sich einer Reuters-Zählung zufolge in den vergangenen zehn Tagen mehr als verdoppelt. Am Donnerstag stieg die Zahl der neuen Fälle in Europa erstmals über die Marke von 200.000. Am 12. Oktober war erstmals die Marke von 100.000 Fällen überschritten worden. Laut der Zählung beläuft sich die Zahl der Infektionen in Europa insgesamt auf 7,8 Millionen und 247.000 Tote.

Optimismus der Österreicher im Rekordtief

Linz - Der Optimismus der Österreicher ist auf ein Rekordtief gesunken. Nur mehr 24 Prozent sahen bei der jüngsten derartigen Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS den kommenden zwölf Monaten generell mit Zuversicht entgegen. Das ist der geringste Wert in den seit 1972 - also seit 48 Jahren - durchgeführten Umfragen. Die aktuelle Grundstimmung unterscheidet sich nicht ganz unerwartet deutlich von jener vor Beginn der Corona-Krise.

Bayern mit Testpflicht für Grenzpendler aus Risikogebieten

Wien/München - Wie von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, führt Bayern mit sofortiger Wirkung eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Corona-Hotspots ein. Wer aus einem Risikogebiet regelmäßig mindestens einmal wöchentlich in das deutsche Bundesland zu Berufs- oder Bildungszwecken einreist, muss der zuständigen Behörde regelmäßig Corona-Tests vorlegen. Deutschland stuft ab Samstag mit Ausnahme Kärntens fast ganz Österreich als Risikogebiet ein.

