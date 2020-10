Anschober gegen Verkürzung der Kontaktpersonen-Quarantäne

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat der von der ÖVP geforderten raschen Verkürzung der Kontaktpersonen-Quarantäne eine Absage erteilt. "Ich bin gerade in Zeiten der massiven Zunahme der Infektionszahlen nicht bereit, ein erhöhtes Risiko für die Bevölkerung einzugehen", teilte Anschober am Samstag auf APA-Anfrage mit. Die ÖVP will das "Freitesten" von K1-Kontaktpersonen nach fünf Tagen Quarantäne erlauben. Gesundheitsreferenten der Länder sind skeptisch.

Drei Tote bei Unfall südlich von Graz

Kalsdorf/Unterpremstätten - Drei Menschen sind in der Nacht auf Samstag bei einem Autounfall südlich von Graz auf einer Landesstraße zwischen Kalsdorf und Unterpremstätten ums Leben gekommen. Sie starben ersten Informationen zufolge noch im Pkw, der auch Feuer gefangen hatte. Eine Frau dürfte noch rechtzeitig von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Wrack gezogen worden sein. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Faßmann schließt Schulschließungen aus

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) versichert, nach den diese Woche angelaufenen Herbstferien keine Schulschließungen durchführen zu wollen. Diesbezüglich wisse er die Regierung hinter sich, sagte Faßmann am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. Mit den Bildungsreferenten der Länder hat das Ministerium am Freitag vereinbart, Pflichtschulen auch bei roter Ampelschaltung offen halten zu wollen.

Slowenien: Ganz Österreich außer Kärnten Risikogebiet

Ljubljana/Wien - Slowenien setzt ab Montag ganz Österreich mit Ausnahme von Kärnten auf die "rote Liste" von Ländern mit hohen Risiko für Corona-Infektionen. Das beschloss die slowenische Regierung am Freitagabend, wie die Nachrichtenagentur STA am Samstag berichtete. Demnach wird man bei der Einreise nach Slowenien einen negativen Covid-19-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen oder sich in zehntägige Quarantäne begeben müssen. Bisher galten diese Bestimmungen nur für Wien.

Reduktion des Contact Tracing in Wien kein Thema

Wien - In Wien ist in Sachen Contact Tracing derzeit keine Reduktion wie in Vorarlberg angedacht. "Das ist bei uns noch kein Thema", versicherte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Die Lage sei "herausfordernd, aber noch machbar". Zuletzt mussten die Behörden rund 4.000 Kontaktpersonen täglich nachverfolgen. In den vergangenen 14 Tagen habe es 5.045 Neuinfektionen gegeben, verbunden mit 40.340 Personen der Kategorie K1 und 6.727 der Kategorie K2.

Ägypter wählen neues Parlament

Kairo - In Ägypten hat am Samstag die erste Runde der Parlamentswahl begonnen. Rund 63 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gerechnet wurde bereits im Vorfeld mit einem eindeutigen Sieg der Anhänger von Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Kritiker sehen in dem Parlament eine demokratische Fassade für die Regierung von Sisi, der seit seinem Amtsantritt 2014 mit harter Hand gegen Oppositionelle vorgeht.

FPÖ bietet SPÖ "Allianz" bei Hacklerregelung an

Wien - Die FPÖ bietet der SPÖ eine "Allianz" gegen die von der ÖVP angekündigte Abschaffung der Hacklerregelung an und will den Nationalrat in einer gemeinsamen Sondersitzung damit befassen. "Es ist ein Gebot der Stunde, jetzt die Kräfte gegen den massiven schwarz-grünen Anschlag auf die Leistungsträger und gegen den sozialen Kahlschlag in unserem Land zu bündeln", so Klubchef Herbert Kickl in einer Aussendung am Samstag. Er will darüber kommende Woche mit der SPÖ sprechen.

