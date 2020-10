Millionenbetrug beim Semmering-Basistunnel

Neunkirchen - Beim Bau des Semmering-Basistunnels soll es zu einem millionenschweren Betrug gekommen sein. Baumaterialien im Wert von mehr als 2 Mio. Euro sollen von einer Baustelle abgezweigt und unter der Hand verkauft worden sein. "Ermittelt wird gegen acht Beschuldigte wegen Betrugs und Untreue", sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft Leoben, Andreas Riedler, dem "Kurier" (Sonntagsausgabe). Die Staatsanwaltschaft wolle noch heuer Anklage erheben, heißt es in dem Bericht.

Haslauer warnt vor Überlastung der Krankenhäuser

Wien/Salzburg - Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) warnt vor der bevorstehenden Überlastung der Spitäler durch die Coronakrise. In Salzburg könnte es bereits in einer Woche so weit sein, sagte Haslauer am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Sollten die Infektionszahlen weiter stark steigen, könnten aus seiner Sicht neue österreichweite Maßnahmen nötig werden. Zur Bewältigung der Coronakrise in den Krankenhäusern fordert Haslauer mehr Geld vom Bund für die Länder.

Neuer Sonntagsrekord bei Corona-Neuinfektionen

Wien - Kein Tag ohne Rekord bei den Neuinfektionen in Österreich: Mit 2.782 weiteren mit SARS-CoV-2-Infizierten bundesweit wurde ein neuer Rekord für einen Sonntag registriert. Aus den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium ging hervor, dass es bisher in Österreich 80.811 positive Ergebnisse aus 2.088.359 Tests gab. Innerhalb eines Tages wurden 17.744 Testergebnisse eingemeldet, für einen Tag am Wochenende ein hoher Wert. Die meisten positiven Testergebnisse kamen aus Wien.

Starker Anstieg bei Neuinfektionen in vielen EU-Ländern

Berlin - In vielen Ländern Europas werden dieser Tage neue Negativ-Rekorde bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. In Ungarn wurden beispielsweise innerhalb eines Tages 3.149 neue Corona-Fälle registriert, lautete die offizielle Statistik am Sonntag. Einen Tag zuvor waren es 1.820 Fälle. Ähnlich das Bild z.B. in Kroatien, Slowenien, Russland und Deutschland. Vielerorts wurden strengere Einschränkungen angekündigt oder teilweise schon umgesetzt.

Protest in Rom gegen Ausgangssperre - Neue Beschränkungen

Rom - In Italien mehren sich Kundgebungen gegen die restriktiven Maßnahmen zur Eingrenzung der Coronavirus-Epidemie. In Rom ist es in der Nacht auf Sonntag zu gewaltsamen Protesten von Anhängern der rechtsgerichteten Gruppierung Forza Nuova gegen die Einschränkungen gekommen. Die italienische Regierung führte indes weitere Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus ein. Bars und Restaurants müssten demnach um 18.00 Uhr schließen.

UN-Vertrag über Atomwaffen-Verbot tritt im Jänner in Kraft

New York/Wien - Mit Honduras hat am Samstag das 50. Land den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen ratifiziert. Er tritt nun am 22. Jänner 2021 in Kraft. Ein "Sieg für die Menschheit", schrieb Peter Maurer, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), auf Twitter. UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres meinte, der Vertrag stelle eine "bedeutende Verpflichtung hin zu einer kompletten Elimination von Nuklearwaffen" dar. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich erfreut.

Massenprotest zu Ende des Ultimatums gegen Lukaschenko

Minsk - Zum Ende eines Ultimatums in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukaschenko werden bei Sonntagsdemonstrationen Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Minsk erwartet. Das Innenministerium warnte einmal mehr schon im Voraus davor, sich an den nicht genehmigten Protesten zu beteiligen. Uniformierte in Sturmhauben gehen immer wieder mit roher Gewalt und brutalen Festnahmen gegen die friedlichen Lukaschenko-Gegner vor. Es ist die elfte Sonntagdemonstration in Folge.

Corona-Appelle der Staatsspitze vor Nationalfeiertag

Wien - Angesichts des Nationalfeiertags am Montag appelliert die Staatsspitze von Bundespräsident Alexander Van der Bellen abwärts, die Coronaregeln einzuhalten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt weitere Maßnahmen in den Raum, sollte der Anstieg der Infiziertenzahlen nicht gebremst werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) appelliert, auch in den Schulferien Kontakte zu verringern und auf Halloween-Parties zu verzichten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red