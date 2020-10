Nationalfeiertag ganz im Zeichen der Pandemie

Wien - Der heurige Nationalfeiertag stand ganz im Zeichen der Pandemie. Der Heldenplatz, wo sich normalerweise Hunderttausende Menschen versammeln und Hunderte Rekruten öffentlich angelobt werden, wurde großräumig abgeriegelt. Im Inneren der Absperrung fand ein Mini-Festakt mit zwölf Rekruten, zwei Regierungsmitgliedern, dem Bundespräsidenten und Vertretern der Geistlichkeit statt. Die Bevölkerung konnte zumindest via TV dabei sein. Auch die Ansprachen wurden von Corona dominiert.

2.456 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Mit 2.456 Neuinfektionen am Montag innerhalb von 24 Stunden bleibt die Zahl der positiven PCR-Tests auf einem hohen Niveau, vor einer Woche waren es noch 1.121 gewesen, also weniger als die Hälfte. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt den nach Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand: 9.30 Uhr) jetzt auf 23.239 - ein Anstieg von 8.575 innerhalb einer Woche.

EU und Großbritannien nehmen Brexit-Gespräche wieder auf

London - Die Europäische Union und Großbritannien setzen die Verhandlungen über die Beziehungen nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU fort. Das kündigte ein EU-Sprecher in Brüssel an. Demnach wird EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Montag in London erwartet. Bis Mittwoch soll in der britischen Hauptstadt verhandelt werden. Danach werden die Gespräche in Brüssel bis zum kommenden Wochenende fortgesetzt.

US-Wahl - 59 Millionen US-Bürger haben bereits abgestimmt

Washington - Rund eine Woche vor dem eigentlichen Termin der US-Präsidentschaftswahl haben bereits 59 Millonen US-Bürger ihre Stimme abgegeben. Nach Angaben des US Elections Project der Universität von Florida vom Sonntag beteiligten sich damit zwei Millionen mehr Menschen am sogenannten Early Voting als bei der Präsidentschaftswahl vor vier Jahren. Vor allem Anhänger der Demokraten von Präsidentschaftskandidat Joe Biden gaben demnach bereits ihre Stimme ab.

Mehr als 500 Festnahmen in Weißrussland - Generalstreik

Minsk - Bei den neuen Massenprotesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko sind in Weißrussland (Belarus) mehr als 500 Menschen festgenommen worden. Die Demokratiebewegung hatte bei der traditionellen Sonntagsdemonstration mehr als 100.000 Menschen allein in Minsk auf die Straße gebracht. Weil Lukaschenko ein Ultimatum verstreichen ließ, sollte am Montag in den Staatsbetrieben ein Generalstreik beginnen.

Proteste in Thailand - Prayut warnt die Demokratiebewegung

Bangkok - Vor dem Beginn neuer Proteste der thailändischen Demokratiebewegung hat Regierungschef Prayut Chan-o-cha die Demonstrationen als "illegal" gebrandmarkt und ein entschlossenes Vorgehen gegen die Aktivisten angekündigt. Die Behörden müssten die Proteste unter Kontrolle bringen, sagte Prayut am Montag im Parlament. In Wien wollen am 31. Oktober Anhänger des thailändischen Königshauses auf die Straßen gehen.

Kurz: Zweiter Lockdown wäre "Ultima-Maßnahme"

Wien - Sollten die Covid-19-Infektionen weiter ansteigen, will die Regierung mit restriktiveren Maßnahmen gegensteuern. "Je höher die Ansteckungszahlen sind, desto restriktivere Maßnahmen braucht es", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach dem Ministerrat am Nationalfeiertag. Es gehe darum, eine Überlastung der Intensivmedizin zu verhindern. "Die Ultima-Maßnahme ist ein zweiter Lockdown", sagte Kurz.

Harter Brexit stürzt Großbritannien 2021 wohl in Rezession

London - Exporteinbruch, Inflation, Pleitewelle: Ein harter Brexit ohne Handelsabkommen mit der Europäischen Union hat für Großbritannien einer Studie zufolge viele negative Folgen. Dadurch gerieten bis zu 15 Prozent der britischen Ausfuhren in die EU in Gefahr, wodurch Einbußen von fast 14 Mrd. Euro drohten, heißt es in der Untersuchung des Kreditversicherers Euler Hermes, die der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

