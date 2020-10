Tschechien verhängt nächtliche Ausgangssperre

Ljubljana - Angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen hat die Regierung in Tschechien eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Von Mittwoch an dürfen die Menschen zwischen 21.00 Uhr und 4.59 Uhr ihre Häuser nicht mehr verlassen, wie der demnächst aus dem Amt scheidende Gesundheitsminister Roman Prymula nach der Kabinettssitzung am Montagabend bekannt gab. Die bisherigen Maßnahmen hätten nur wenig Wirkung gezeigt, sagte der 56-Jährige.

Trump: Werde nur bei "massivem Wahlbetrug" verlieren

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine Überzeugung wiederholt, dass er bei der bevorstehenden Abstimmung nur im Fall von "massivem Wahlbetrug" verlieren könnte. Besonders die Abstimmung per Briefwahl sei betrugsanfällig, behauptete Trump am Montag bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Allentown im US-Staat Pennsylvania. "Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie wir verlieren können: massiver Wahlbetrug", sagte Trump.

Haftbefehl gegen Boliviens Ex-Präsidenten Morales aufgehoben

La Paz - Die Justiz in Bolivien hat einen Haftbefehl gegen Ex-Präsident Evo Morales aufgehoben. Der Richter Jorge Quino sagte am Montag, bei den Ermittlungen wegen Rebellion und Terrorismus seien Morales' Rechte verletzt worden. Nach dem jüngsten Wahlsieg seines Parteikollegen Luis Arce bei der Präsidentschaftswahl hatte der Linke Morales angekündigt, nach Bolivien zurückkehren zu wollen. Mit der Aufhebung des Haftbefehls wurde nun ein Hindernis dafür aus dem Weg geräumt.

Islamistische Hackerangriffe auf französische Sites

Paris - In Frankreich haben Hacker dutzende Internetseiten angegriffen und mit islamistischer Propaganda überzogen. Botschaften wie "Sieg für Mohammed, Sieg für den Islam und Tod für Frankreich" wurden am Montag auf Websites von Pensionistenvereinigungen, Unternehmen oder kleinen Rathäusern angezeigt. Zudem wurde eine Bildmontage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gepostet, die diesen als Schwein zeigt.

Dreijähriger in den USA erschießt sich aus Versehen

Austin (Texas) - Ein Dreijähriger hat sich in den USA bei seiner eigenen Geburtstagsparty aus Versehen erschossen. Familienmitglieder und Freunde hätten sich aus Anlass des Geburtstags des Buben in dem Ort Porter in der Nähe von Houston (Texas) versammelt, teilte die zuständige Polizeibehörde am Montag mit. Als die Gäste Karten spielten, hörten sie plötzlich einen Schuss - und entdeckten das Kind mit einer Wunde in der Brust. Die Pistole sei einem Familienmitglied aus der Tasche gefallen.

Wiener SPÖ entscheidet über Koalitionsverhandlungen

Wien - Die Wiener SPÖ stimmt am Dienstag in einer Vorstandssitzung darüber ab, mit wem sie Verhandlungen für eine künftige Regierungszusammenarbeit aufnehmen wird. Als Koalitionspartner kommen NEOS, ÖVP und Grüne infrage. Da die ÖVP nach den Sondierungsgesprächen bereits große inhaltliche Differenzen eingeräumt hat, wird es de facto auf eine Entscheidung zwischen Pink und Grün hinauslaufen. SPÖ-Chef Bürgermeister Michael Ludwig wird die Öffentlichkeit zu Mittag informieren.

Proteste in ganz Italien gegen scharfe Corona-Maßnahmen

Rom - Nach dem Inkrafttreten einer Verordnung mit restriktiven Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie, die die Schließung von Lokalen um 18 Uhr vorsieht, ist es am Montagabend in mehreren italienischen Städten zu Demonstrationen gegen die Sicherheitsvorkehrungen gekommen. Protestaktionen gab es in Mailand, Turin, Rom, Neapel und Palermo. Tausende Menschen demonstrierten zum zweiten Mal binnen weniger Tage in Neapel gegen eine nächtliche Ausgangssperre von 23 Uhr bis 5 Uhr.

Streik und neue Proteste in Weißrussland

Minsk - Nach massenhaften Festnahmen Andersdenkender hat die Demokratiebewegung in Weißrussland (Belarus) ihre Gangart mit Streiks und neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko verschärft. Tausende Menschen, darunter vor allem Senioren und Studenten, marschierten am Montag durch die Hauptstadt Minsk. Die Behörden nahmen nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wesna mehr als 255 Menschen fest. Damit wurden seit Sonntag landesweit mehr als 750 Menschen festgenommen.

