Bereits mehr als 1.000 Corona-Tote in Österreich

Wien - Acht Monate nach den ersten bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen in Österreich ist die Zahl der Toten auf über 1.000 gestiegen. Bis Dienstagfrüh sind 1.005 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. In den vergangenen 24 Stunden wurden 2.835 Neuinfektionen gemeldet. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Patienten im Spital. Sie betrug am Dienstag 1.400 Erkrankte, davon 203 auf Intensivstationen - am Montag waren es noch 188. Aktiv infiziert sind aktuell 24.789 Menschen.

Wiener SPÖ entscheidet über Koalitionsverhandlungen

Wien - Am Dienstag fällt eine wichtige Vorentscheidung darüber, welche Koalition künftig in Wien das Sagen hat. Die SPÖ entscheidet nämlich in einer Sitzung des Erweiterten Vorstands darüber, mit wem sie konkret in Regierungsverhandlungen treten wird. Da die ÖVP de facto aus dem Rennen ist, müssen sich die Roten zwischen den Grünen und den NEOS entscheiden. Bürgermeister Michael Ludwig gab jedenfalls das Ziel aus, dass die neue Stadtregierung bis Mitte November stehen soll.

Corona-Verstöße: Schützenhöfer für Eingriffe im Privaten

Wien - Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) will einen verfassungsrechtlich gangbaren Weg suchen, um bei Verstößen gegen Corona-Regeln auch im Privatbereich eingreifen zu können. "Für bestimmte Fälle, für bestimmte Zeiten", meinte er im "Kurier". Bei gesundheitlichen Herausforderungen wie Corona gebe es "Einschränkungen der Freiheit", sagte er. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erteilte Schützenhöfers Forderung eine Absage.

Frankreich fürchtet neuen Corona-Lockdown

Paris - Angesichts immer neuer Höchststände bei Corona-Neuinfektionen steht Frankreich offenbar vor einem neuen Lockdown: Innenminister Gerald Darmanin sagte am Dienstag vor einer Kabinetts-Krisensitzung, "harte Entscheidungen" seien unausweichlich. Im Gespräch sind eine deutliche Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperre oder ein zeitlich befristeter Lockdown. Eine nächtliche Ausgangssperre gilt ab Mittwoch in Tschechien, die Slowakei will indes die gesamte Bevölkerung durchtesten.

Über 500 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Minsk - Bei dem Generalstreik in Weißrussland (Belarus) hat die Polizei mehrere hundert Demonstrierende festgenommen. Im gesamten Land seien bei den Protesten am Montag mehr als 500 Menschen in Gewahrsam genommen worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Dienstag unter Berufung auf den Innenminister. Mit dem Streik versucht die Opposition, Präsident Alexander Lukaschenko zum Rücktritt zu zwingen.

Zehntausende bei Anti-Frankreich-Protest in Bangladesch

Dubai/Teheran - Zehntausende Menschen sind in Bangladesch aus Protest gegen die Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Islam auf die Straße gegangen. Über 40.000 Menschen nahmen laut Polizei an dem von einer islamistischen Partei organisierten Protest in der Hauptstadt Dhaka am Dienstag teil. Die Demonstrierenden riefen zum Boykott französischer Waren auf und verbrannten ein Bild Macrons. Die Polizei stoppte den Protest, bevor er in die Nähe der französischen Botschaft kam.

Rendi-Wagner warnt vor planlosem Taumeln in Lockdown

Wien - SPÖ-Chefin Pamel Rendi-Wagner lehnt einen zweiten "Lockdown" in der Coronakrise nicht grundsätzlich ab, sollte das medizinisch nötig werden, doch sie verlangt von der Regierung eine entsprechende Vorbereitung darauf. Wie sie in einer Pressekonferenz am Dienstag forderte, soll sich die Koalition mit Sozialpartnern, Wirtschaft und Gebietskörperschaften zusammensetzen und einen Plan entwickeln, wie man wirtschaftliche und soziale Folgen möglichst gering halten kann.

Knapp 3.000 Arbeitslose mehr als in der Vorwoche

Wien - Die Zahl der Arbeitslosen ist in dieser Woche erneut gestiegen. Insgesamt waren in Österreich 416.175 Leute beim Arbeitsmarktservice als jobsuchend registriert, davon waren 351.324 Personen arbeitslos gemeldet und 64.851 in Schulung. Das waren knapp 3.000 Personen (genau: 2.934) mehr als in der Vorwoche, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Der Anstieg in den absoluten Zahlen sei vor allem durch das Saisonende im Tourismus zu erklären, hieß es vom Ministerium.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red