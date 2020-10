Österreich macht wieder dicht

Wien - Der November wird heuer in Österreich wohl trostlos wie selten. Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen plant die Regierung ab kommender Woche drastische Maßnahmen. Ein - der APA vorliegender - Entwurf für die entsprechende Verordnung enthält unter anderem Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr sowie die Schließung von Lokalen. Veranstaltungen werden untersagt. Die Öffentlichkeit soll am Samstag informiert werden.

Frankreich fürchtet neue Anschläge nach Enthauptung in Nizza

Rom - Einen Tag nach der Enthauptung einer Frau und der Tötung zweier weiterer Menschen in einer Kirche in Nizza fürchtet Frankreichs Regierung neue Anschläge dieser Art. Frankreich befinde sich in einem "Krieg gegen die islamistische Ideologie", so Innenminister Gerald Darmanin am Freitag. Deshalb werde es weitere Vorfälle wie "diese schrecklichen Angriffe" geben. In überwiegend muslimischen Ländern kam es indes erneut zu Protesten gegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Thiem als Titelverteidiger im Wien-Viertelfinale out

Wien - Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat seinen Titel beim Erste Bank Open in Wien nicht erfolgreich verteidigt. Der 27-jährige US-Open-Sieger aus Lichtenwörth musste sich am Freitag im Viertelfinale dem starken Russen Andrej Rublew nach 1:35 Stunden mit 6:7(5),2:6 geschlagen geben. Im Duell der Nummern 3 und 8 der Welt setzte sich der dieses Jahr vierfache Turniersieger Rublew durch und trifft am Samstag im Halbfinale auf Daniil-Medwedew-Bezwinger Kevin Anderson (RSA).

Isolierte Familie in Niederlanden: Österreicher vorerst frei

Ruinerwold/Wien/Assen - Im Fall der über Jahre isolierten Familie auf einem Bauernhof im Nordosten der Niederlande hat das Gericht einen der Verdächtigen - einen Österreicher - vorläufig freigelassen. Josef B. könne auf den Beginn des Hauptverfahrens in Freiheit warten, entschied das Gericht am Freitag in Assen.

Tote und Verletzte nach Erdbeben in der Ägäis

Ankara - Nach heftigen Erdstößen in der Ägäis ist die Zahl der Toten in der Westtürkei auf mindestens sechs gestiegen. Weitere 202 Menschen seien nach ersten Erkenntnissen verletzt, meldete die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Freitag. Auf der griechischen Insel Samos, die ebenfalls stark betroffen war, kamen nach bisherigen Erkenntnissen zwei 17-Jährige ums Leben, die in einer schmalen Gasse von einstürzenden Mauern erschlagen wurden. Acht Menschen sollen verletzt sein.

Trump spielt Rekord bei Corona-Neuinfektionen herunter

Washington/Peking/Paris - US-Präsident Donald Trump hat die Bedeutung der in den USA auf eine Rekordhöhe gestiegenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus heruntergespielt. "Mehr Tests entsprechen mehr Fällen", schrieb er am Freitag auf Twitter. Krankenhäuser seien inzwischen viel besser vorbereitet und die Behandlungsmethoden funktionierten, schrieb er weiter. Binnen 24 Stunden waren am Donnerstag (Ortszeit) erstmals mehr als 90.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden.

5.627 Neuinfektionen bedeuten neuerlich Rekord

Wien - Mit 5.627 Neuinfektionen in 24 Stunden ist in Österreich ein Rekordwert erreicht worden. Erstmals wurde die 5.000er-Marke übertroffen und das auch noch deutlich, wie die am Freitag veröffentlichten Zahlen des Gesundheits- und Innenministerium zeigen. Damit lag man um mehr als 1.000 Fälle über den am Donnerstag registrierten Neuerkrankungen, wobei diese 4.453 bereits einen Rekordwert dargestellt hatten.

Supermärkte haben sich für höhere Nachfrage gerüstet

Wien/Wiener Neudorf/Salzburg - Die heimischen Supermarktketten haben sich auf eine höhere Kundennachfrage aufgrund der erwarteten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen vorbereitet. Die Lager seien voll, hieß es vonseiten der Lebensmitteleinzelhändler bei einem APA-Rundruf.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX konnte sich am Freitag um 1,02 Prozent steigern und schloss bei 2.054,96 Zähler. Das internationale Umfeld fand keine klare Richtung. Weiterhin ist die Coronavirus-Pandemie das marktbeherrschende Thema. Zudem verwiesen Marktbeobachter auf die zuletzt enttäuschenden Quartalsberichte einiger US-Technologiekonzerne. Konjunkturdatenseitig sorgten sowohl positive Wachstumsdaten aus Spanien als auch aus Italien und der Eurozone für Unterstützung.

