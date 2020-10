James-Bond-Legende Sean Connery ist tot

Edinburgh - Sean Connery, der legendäre erste James-Bond-Darsteller, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit, wie der britische Sender BBC am Samstag berichtete. Es war die Rolle seines Lebens: Als Geheimagent wurde Connery in den 1960er Jahren weltweit bekannt. Sein Bond-Image konnte Connery allerdings nie ganz loswerden. Jenseits von 007 überzeugte der Schauspieler auch in anderen Rollen.

Regierung verkündet neuen Lockdown

Wien - Stetig steigende Infektionszahlen und immer stärker belegte Intensivstationen machen in Österreich einen zweiten Lockdown nötig. Verkündet wird dieser heute von der Regierung nach Gesprächen mit dem Bundespräsidenten, den Landeshauptleuten und der Opposition. Gastronomie und Hotellerie werden stark eingeschränkt, Theater und Kinos schließen, Veranstaltungen können mit Ausnahme des Profisports nicht mehr stattfinden. Zudem soll es nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben.

Berliner Flughafen nach jahrelangen Verzögerungen eröffnet

Berlin - Die jahrelangen Verzögerungen rund um den Berliner Großflughafen BER sind vorbei: Am Samstagnachmittag ist der neue Flughafen der deutschen Hauptstadt mit neun Jahren Verspätung offiziell eröffnet worden. Flugzeuge von Easyjet und Lufthansa brachten die ersten Fluggäste zum neuen Terminal. Aus Sicherheitsgründen landeten die Flugzeuge nicht wie geplant parallel auf beiden Start- und Landebahnen, sondern mit einem Abstand von gut vier Minuten beide auf der Nordbahn.

Weiter hohe Zahlen: 5.349 Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Österreich weiterhin auf einem hohen Niveau. Wie Gesundheits- und Innenministerium am Samstag bekannt gaben, wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden 5.349 Neuinfektionen registriert. Stark angestiegen ist die Zahl jener Menschen, die wegen SARS-CoV-2 im Spital behandelt werden müssen. Am Freitag waren es noch 1.803, am Samstag bereits um 64 mehr. 265 Patienten lagen auf der Intensivstation, um zwei mehr als tags zuvor.

Mehrere Festnahmen nach Messerattacke in Nizza

Nizza - Nach dem Messerangriff in Nizza mit drei Toten laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Seit der als Terrorismus eingeschätzten Attacke in der Kirche Notre-Dame mitten im Zentrum der südfranzösischen Stadt wurden mehrere Personen in Polizeigewahrsam genommen. Bei den jüngsten Festnahmen in Frankreich handelt es sich um zwei Männer im Alter von 35 und 33 Jahren.

Großer Andrang bei Massentests in der Slowakei

Bratislava - In der Slowakei hat am Samstag die erste Runde der landesweiten Corona-Massentests begonnen. Vor den Abnahmestellen bildeten sich seit dem frühen Morgen teils lange Schlangen. In der Hauptstadt Bratislava musste nach Angaben der Stadtverwaltung mit Wartezeiten von ein bis drei Stunden gerechnet werden. Dem Gesundheitsministerium zufolge konnten bis zum Vormittag im ganzen Land 91 Prozent aller Teststellen geöffnet werden. Es mangelte unter anderem an medizinischem Personal.

20-Jähriger bei Frontalkollision zweier Pkw getötet

Haus im Ennstal - Im Bezirk Liezen auf der B 320 zwischen Haus im Ennstal und Schladming ist am späten Freitagabend ein 20-Jähriger tödlich verunglückt. Laut Polizei kam der Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst einen Klein-Lkw. Danach stieß er frontal mit einem anderen Pkw zusammen. Der 20-jährige Einheimische erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

SPÖ und NEOS stellen vor Corona-Gespräch Bedingungen

Wien - SPÖ und NEOS haben vor der Videokonferenz mit der Bundesregierung am Samstag Bedingungen für eine Zustimmung zu den angekündigten Corona-Maßnahmen gestellt. Kernpunkte seien unter anderem eine Offenlegung der AGES-Zahlen zum Infektionsgeschehen, offene Schulen und die volle Entschädigung für Unternehmen, sagten SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz davor. Die FPÖ warf der Regierung indes Willkür vor.

