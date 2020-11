Nichts Süßes, viel Saures: Regierung verkündet 2. Lockdown

Wien - Der November wird heuer noch ein bisschen trüber als sonst: Um die rasant steigenden Corona-Infektionen einzudämmen, hat die Regierung am Samstag wie zuletzt erwartet einen "zweiten Lockdown" ab Dienstag verkündet. Es gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung, wenn auch mit einigen Ausnahmen. Die Gastro und so ziemlich jedes Freizeitvergnügen werden zugedreht. Immerhin bleiben Geschäfte, Kindergärten und der Pflichtschulbereich vorerst offen.

Opposition will ausführliche Begründungen für Lockdown

Wien - Die Opposition beharrt nach dem Gespräch mit der Regierung zu den neuen Corona-Beschränkungen auf ausführlichen Begründungen der Maßnahmen. Man wolle bei jeder Verordnung, die dem Hauptausschuss am Sonntag vorgelegt wird, Erläuterungen zur Wirkung erhalten, sagten die Klubchefs zur APA. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erwartet sich eine Übermittlung der Details bis 14 Uhr, um diese rechtlich zu prüfen. Erbost zeigten sich die Fraktionen über den Umgang mit dem Parlament.

Die 58. Viennale endet rechtzeitig vor dem Lockdown

Wien - Mit der Verleihung der Preise geht heute, Sonntag, Abend die 58. Viennale in Coronazeiten zu Ende - rechtzeitig vor dem neuerlichen Lockdown. Bei der Gala im Gartenbaukino zeigt Direktorin Eva Sangiorgi zum Ende ihrer dritten Festivalausgabe den Dokumentarfilm "The Truffle Hunters" von Michael Dweck und Gregory Kershaw, die sich auf die Fährte norditalienischer Trüffelsucher begeben haben.

Neue Massenproteste gegen Lukaschenko geplant

Minsk - Ungeachtet neuer Gewaltandrohungen gegen Demonstranten in Weißrussland (Belarus) wollen am Sonntag (12.00 Uhr MEZ) Zehntausende Menschen gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße gehen. Die Opposition hat zu einem Marsch gegen den Terror aufgerufen. Lukaschenko, der sich mit Gewalt an der Macht halte, habe seinem eigenen Volk offen den Krieg erklärt, heißt es in dem Aufruf.

Trump und Biden im US-Wahlkampf in der Schlussoffensive

Washington - In den letzten Zügen des US-Wahlkampfs sind Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in die Schlussoffensive gegangen - gegenseitige Angriffe inklusive. Biden versuchte vor der Abstimmung am Dienstag mit dem Obama-Faktor zu punkten: Er trat am Samstag zwei Mal mit dem früheren Präsidenten im besonders umkämpften Staat Michigan auf. Trump sprach vier Mal vor Anhängern in Pennsylvania, einem anderen wichtigen "Swing State".

Winterreifenpflicht wieder in Kraft

Wien - Heute, Sonntag, ist wieder die "situative Winterausrüstungspflicht" für Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen in Kraft getreten. Autofahrer müssen in Österreich ab 1. November bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten aber nur, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Polizei kann bei Verstößen gegen die Ausrüstungspflicht Strafen bis 5.000 Euro verhängen.

