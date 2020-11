Wifo: Lockdown bremst das Wachstum über den Winter

Wien - Die gegen die Corona-Pandemie gerichteten jüngsten Lockdown-Maßnahmen der heimischen Politik bremsen die Wachstumschancen über den Winter. Vom vierten Quartal bis ins Frühjahr hinein werde die Wirtschaft dadurch gedämpft. Im Gesamtjahr wird der BIP-Rückgang laut dem Wifo-Konjunkturexperten Josef Baumgartner "wohl um einiges negativer sein als sieben Prozent und kommendes Jahr die Erholung wohl auch schwächer ausfallen als bisher erwartet", sagte Baumgartner im APA-Gespräch.

Mehr als 14.000 neue Coronafälle in Deutschland

Berlin/Paris - In Deutschland sind in 14.177 neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die am Sonntag auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) veröffentlichte Zahl ist damit niedriger als am Vortag, als mit über 19.000 ein Rekordwert gemeldet worden war. Die Gesamtzahl der Positiv-Tests erhöhte sich damit auf 532.930. Auch in anderen Ländern wie Frankreich, Mexiko oder Brasilien stiegen die Infektionszahlen weiter rasant.

Zahl der Toten nach Erdbeben in der Türkei auf 49 gestiegen

Izmir - Zwei Tage nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Todesopfer in der Westtürkei auf 49 gestiegen. Von mehr als 800 Verletzten seien rund 200 noch in Behandlung, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Sonntag mit. Es gebe weiterhin Nachbeben. Zahlreiche Menschen in der türkischen Küstenstadt Izmir konnten auch die zweite Nacht in Folge nicht in ihre Häuser zurückkehren - 1.800 Zelte wurden nach Afad-Angaben errichtet.

Regierungspartei gewann Parlamentswahl in Georgien

Tiflis - Bei der Parlamentswahl in Georgien zeichnet sich offiziellen Angaben zufolge ein Sieg der seit acht Jahren regierenden Partei Georgischer Traum ab. Die Partei mit ihrem Vorsitzenden, dem Milliardär Bidsina Iwanischwili, kommt demnach auf 54,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das sagte die Chefin der Zentralen Wahlkommission, Tamar Schwania, am Sonntag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse. Die Opposition will die Wahl nicht anerkennen.

Taifun "Goni" traf auf den Philippinen auf Land

Manila - Der Taifun "Goni" ist am Sonntag auf den südlichen Teil der philippinischen Hauptinsel Luzon getroffen. Er ist der weltweit bisher stärkste Sturm in diesem Jahr mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde, wie der Wetterdienst bekannt gab. Die philippinischen Behörden hatten sicherheitshalber fast eine Million Menschen evakuiert.

Winterreifenpflicht wieder in Kraft

Wien - Am Sonntag ist wieder die "situative Winterausrüstungspflicht" für Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen in Kraft getreten. Autofahrer müssen in Österreich ab 1. November bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten aber nur, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Polizei kann bei Verstößen gegen die Ausrüstungspflicht Strafen bis 5.000 Euro verhängen.

Trump und Biden im US-Wahlkampf in der Schlussoffensive

Washington - In den letzten Zügen des US-Wahlkampfs sind Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in die Schlussoffensive gegangen - gegenseitige Angriffe inklusive. Biden versuchte vor der Abstimmung am Dienstag mit dem Obama-Faktor zu punkten: Er trat am Samstag zwei Mal mit dem früheren Präsidenten im besonders umkämpften Staat Michigan auf. Trump sprach vier Mal vor Anhängern in Pennsylvania, einem anderen wichtigen "Swing State".

Die 58. Viennale endet rechtzeitig vor dem Lockdown

Wien - Mit der Verleihung der Preise geht heute, Sonntag, Abend die 58. Viennale in Coronazeiten zu Ende - rechtzeitig vor dem neuerlichen Lockdown. Bei der Gala im Gartenbaukino zeigt Direktorin Eva Sangiorgi zum Ende ihrer dritten Festivalausgabe den Dokumentarfilm "The Truffle Hunters" von Michael Dweck und Gregory Kershaw, die sich auf die Fährte norditalienischer Trüffelsucher begeben haben.

