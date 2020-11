Um 78 Prozent mehr Intensivpatienten in einer Woche

Wien - In den heimischen Spitälern wird es angesichts sich weiters rasant ausbreitender Infektionen mit dem Coronavirus eng. Seit vergangenem Montag ist ein Anstieg um 62 Prozent bei den Covid-19-Patienten in den Spitälern zu verzeichnen. Auf den Intensivstationen machte das Plus sogar 78 Prozent aus, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit. Neu gemeldet wurden am Montag 4.135 Infektionen. 336 Patienten bedürfen derzeit intensivmedizinischer Betreuung.

423.750 Menschen vor zweitem Lockdown ohne Job

Wien - 423.750 Menschen in Österreich sind heuer im Oktober ohne Job gewesen. Das ist ein Anstieg von 19,7 Prozent oder 69.724 gegenüber dem Oktober 2019, teilte das Arbeitsministerium am Montag mit. Durch den zweiten Lockdown im November ist mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu rechnen. Ökonomen schließen nicht mehr aus, dass die Zahl über den Winter auf über 500.000 steigt.

Rot-pinke Gespräche in Wien gehen weiter

Wien - In Wien sind am Montag nach kurzer Pause am Wochenende die rot-pinken Verhandlungen zur Bildung einer Rathauskoalition fortgesetzt worden, wie die Sprecher der beiden Parteien der APA mitteilten. Verhandelt wird dabei in Untergruppen. Der Zeitplan soll trotz der nun verschärften Coronavirusmaßnahmen inklusive Ausgangsbeschränkungen halten, wurde betont. Geplant ist weiterhin ein Abschluss der Gespräche Mitte November.

Dreijährige 65 Stunden nach Beben aus Trümmern gerettet

Izmir - 65 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Türkei ist ein dreijähriges Mädchen geborgen worden. Auf Fernsehbildern war die Rettung des Mädchens zu sehen. Helfer trugen das Kind in ein Krankenzelt. Ebenfalls aus den Trümmern geborgen wurde eine 14-Jährige. Die Jugendliche war demnach 58 Stunden verschüttet. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei stieg unterdessen auf 79, hunderte Menschen wurden verletzt. In Griechenland kamen zwei Menschen ums Leben.

EU mahnt Österreich wegen radioaktiven Abfalls

Brüssel/Wien - Ausgerechnet gegen das Anti-Atom-Land Österreich hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren in Sachen Atommüll eröffnet. Die EU-Behörde schickte an Österreich ein Mahnschreiben, weil es kein nationales Programm für die Entsorgung radioaktiver Abfälle etabliert hat, das den Anforderungen einer entsprechenden EU-Richtlinie entspricht. Österreich hat nun zwei Monate Zeit, um auf das Schreiben der Kommission zu reagieren.

Brennendes Auto in Tunnel auf Kärntner A2 gelöscht

Wolfsberg - Ein Auto hat Montagfrüh im Gräberntunnel auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Wolfsberg zu brennen begonnen. Laut Polizei war ein 26-jähriger Steirer in Richtung Graz unterwegs, als er den Brand bemerkte. Er hielt im Tunnel an und verständigte die Einsatzkräfte. Polizisten gelang es, das Feuer im Motorraum mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen, die Feuerwehr führte die restlichen Löscharbeiten durch. Die A2 war in Fahrtrichtung Graz für etwa 30 Minuten gesperrt.

Erste Group-Gewinn nach neun Monaten halbiert

Wien - Die Erste Group hat ihren Gewinn nach neun Monaten nahezu halbiert. Unterm Strich blieben nach drei Quartalen 637,1 Mio. Euro übrig, nach 1.233 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019. Wegen der Coronapandemie lasten heuer vor allem die Risikokosten auf dem Ergebnis der Bank. Für das kommende Jahr rechnet die Erste Group aber bereits wieder mit leicht rückläufigen Risikokosten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red