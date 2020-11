Coronavirus: Anschober und Experten schlagen Alarm

Wien - Angesichts der dramatischen Zunahme von Covid-19-Fällen, die in den Spitälern intensivmedizinisch betreut werden müssen, haben Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und mehrere Experten am Montag Alarm geschlagen. Sie appellierten an die Bevölkerung, die mit Dienstag in Kraft tretenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus umzusetzen. Binnen einer Woche stieg die Zahl der Covid-19-Patienten in Spitälern um 62 Prozent, jene der Intensivpatienten sogar um 78 Prozent.

423.750 Menschen vor zweitem Lockdown ohne Job

Wien - 423.750 Menschen in Österreich sind heuer Ende Oktober ohne Job gewesen. Das ist ein Anstieg von 19,7 Prozent oder 69.724 gegenüber dem Oktober 2019, teilten AMS und Arbeitsministerium am Montag mit. Durch den zweiten Lockdown im November ist mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu rechnen. Ökonomen schlossen zuletzt nicht mehr aus, dass die Zahl über den Winter auf über 500.000 steigt.

Berg-Karabach: Aserbaidschan bringt Orte unter Kontrolle

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Die aserbaidschanischen Streitkräfte haben im Kampf um die Südkaukasusregion Berg-Karabach acht weitere Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht. Das teilte Präsident Ilhalm Aliyev am Montag via Twitter mit. "Lang lebe die Armee!" und "Karabach ist Aserbaidschan!", schrieb er. Armenien meldete neue Verluste in den eigenen Reihen. Die Zahl der getöteten Soldaten stieg demnach um elf auf 1.177. Aserbaidschan macht keine Angaben zu getöteten Soldaten.

Österreichs letzter Tag vor dem zweiten Lockdown

Wien - Der Montag, letzter Tag vor dem zweiten Lockdown in Österreich, stand bereits ganz im Bann der bevorstehenden Maßnahmen. Obwohl sich die Bevölkerung auf die Beschränkungen vorbereitete, blieben Hamsterkäufe wie noch im Frühjahr diesmal aus. Zudem wurde großteils Verständnis für die Maßnahmen signalisiert, da laut Experten nur dadurch Engpässe bei der medizinischen Versorgung vermieden werden könnten.

Corona-Beschränkungen in Deutschland in Kraft

Berlin - In ganz Deutschland hat ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, der die zweite Corona-Welle brechen soll. Seit Mitternacht sind in allen Bundesländern Hotels und Restaurants, Kinos, Museen und Theater sowie andere Freizeiteinrichtungen weitestgehend geschlossen. In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen - teils gilt das sogar für Treffen im privaten Raum. Kindertagesstätten, Schulen und Geschäfte bleiben geöffnet.

Handel soll während Ausgangsbeschränkungen früher schließen

Wien - Österreichs Geschäfte sollen während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen schon um 19 Uhr schließen. Darauf haben sich die Sozialpartner des Handels, Gewerkschaft GPA-djp und die Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer (WKÖ) geeinigt, wie sie am Montag mitteilten. Sie wünschen sich zwecks Rechtssicherheit eine entsprechende Verordnung des Gesundheitsministeriums. Ob es eine solche geben wird, ist offen.

Bluttat in Wien-Penzing und Suizid in Wien-Neubau

Wien - Mordalarm in Wien-Penzing: Eine 29-jährige Frau ist von ihrer Mutter und ihrem Ex-Freund am Sonntag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das Opfer hatte eine Schussverletzung im Kopf. Ermittler fuhren daraufhin zur Wohnung des Halbbruders des Ex-Freunds in Wien-Neubau und fanden dort seine Leiche. Er dürfte Selbstmord verübt haben. Laut Polizei hatten die Frau und der 51-jährige Halbbruder seit einiger Zeit näheren Kontakt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Sicherheitsministerien vorerst nicht im Krisenmodus

Wien - Beim ersten Lockdown im März hat die Regierung zahlreiche drastische Maßnahmen gesetzt. So wurde der Dienst der Zivildiener und Grundwehrdiener verlängert und die Miliz einberufen, für die Polizei wurde eine Urlaubssperre erlassen. Diesmal ist man hier weniger alarmiert. Das Innen-, das Verteidigungs- und das Zivildienstministerium sind vorerst nicht im Krisenmodus, ergab ein Rundruf der APA. Man stehe aber zur Verfügung.

