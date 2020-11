Blutiger Terroranschlag in der Wiener Innenstadt

Wien - Bei einer Schießerei in der Wiener Innenstadt in der Nähe des Schwedenplatzes ist Montagabend zumindest ein Polizeibeamter getötet worden. Die Tat ereignete sich in der Nähe der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) und deren Synagoge. Ein Täter wurde nach einem Schusswechsel festgenommen, nach möglichen weiteren wird gefahndet. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem "augenscheinlichen Terroranschlag". Medien berichten von drei bis acht Todesopfern.

Trump gegen Biden: Brisante Präsidentenwahl in den USA

Washington - In den USA fällt am Dienstag die Entscheidung, ob das mächtigste Land der Welt weiterhin vom umstrittenen Rechtspopulisten Donald Trump (74) regiert wird. Bei der Präsidentenwahl wird der republikanische Amtsinhaber vom Demokraten Joe Biden herausgefordert. In den Umfragen liegt der 77-jährige "Anti-Trump" klar vorne, doch ist es wegen der hohen Anzahl von Briefwahlstimmen unklar, ob der Sieger bereits in der Wahlnacht feststehen wird.

Zweiter Lockdown in Österreich ab Dienstag 0.00 Uhr

Wien - In Österreich gelten ab Dienstag weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Der von der Regierung angekündigte "zweite Lockdown" startet um 00.00 Uhr und dauert mindestens bis 30. November. Vorgesehen sind auch Ausgangsbeschränkungen zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. In dieser Zeit darf man nur zu bestimmten Zwecken den Wohnbereich verlassen.

Van der Bellen will von Politik Perspektive für "danach"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ersucht die Österreicher eindringlich, den von der Regierung verhängten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Folge zu leisten: "Jetzt können wir beweisen, dass Gemeinschaft für uns nicht nur ein leeres Wort ist. Jetzt retten Sie Leben", sagte das Staatsoberhaupt am Montag in einer Fernsehansprache im ORF. Die Politik forderte er auf, eine Perspektive für die Zeit nach dem Lockdown zu entwickeln.

Coronavirus: Anschober und Experten schlagen Alarm

Wien - Angesichts der dramatischen Zunahme von Covid-19-Fällen, die in den Spitälern intensivmedizinisch betreut werden müssen, haben Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und mehrere Experten am Montag Alarm geschlagen. Sie appellierten an die Bevölkerung, die mit Dienstag in Kraft tretenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus umzusetzen. Binnen einer Woche stieg die Zahl der Covid-19-Patienten in Spitälern um 62 Prozent, jene der Intensivpatienten sogar um 78 Prozent.

Mindestens 22 Tote bei Angriff auf Universität in Kabul

Kabul - Bei einem Angriff auf das Gelände der Universität von Kabul sind nach Angaben des afghanischen Innenministeriums mindestens 22 Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden. Den Angaben zufolge hatten drei Bewaffnete das Gelände gestürmt und sich sechs Stunden lang ein Feuergefecht mit afghanischen Eliteeinheiten geliefert. Drei Angreifer wurden laut Ministerium getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Angriff in einer Internet-Nachricht für sich.

Lebenslange Haft droht: Drogen-Großprozess in Klagenfurt

Klagenfurt - Wegen Drogenhandels im großen Stil müssen sich ab Dienstag, 20 Angeklagte vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Angeklagten, sie stammen alle aus Afrika, sollen kiloweise Heroin und Kokain verkauft haben. Den Anführern des Drogenrings drohen aufgrund der Schwere der Vergehen zehn bis 20 Jahre beziehungsweise lebenslange Haft. Für den Großprozess unter Vorsitz von Richter Alfred Pasterk sind vorerst 20 Verhandlungstage anberaumt.

Nationalrat berät am Tag 1 des Lockdown die Hacklerregelung

Wien - Am Tag 1 des neuerlichen Lockdowns wird der Nationalrat aktiv. Allerdings sind dort die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zumindest am Papier kein Thema. Denn SPÖ und FPÖ haben sich als Thema für die Sondersitzung die "Hacklerregelung" für Pensionisten ausgesucht, deren Beibehaltung sie in einem "Dringlichen Antrag" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fordern.

