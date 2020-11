Blutiger Terroranschlag in der Wiener Innenstadt

Wien - Österreich wird von einem Terroranschlag erschüttert. Eine Zivilperson wurde von den Attentätern getötet, mehrere weitere Passanten und ein Polizist wurden schwer verletzt, ehe einer der Täter von der Polizei gestellt und erschossen wurde. 15 Verletzte wurden in die Spitäler eingeliefert. Laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist der Einsatz noch im Laufen. Nehammer appellierte an die Bevölkerung daheim zu bleiben. Einer der sechs Tatorte war nahe der jüdischen Synagoge.

Täter Laut Kurz "sehr professionell vorbereitet"

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in einem Interview mit der "ZiB Spezial" bestätigt, dass es sich bei der Attacke in der Wiener Innenstadt "definitiv um einen Terroranschlag" gehandelt habe. Dieser sei "sehr professionell" vorbereitet worden. Die Täter seien auch sehr gut mit Waffen ausgerüstet gewesen. Es herrsche insbesondere in Wien eine "sehr angespannte Sicherheitslage", betonte der Kanzler. Mehrere Täter seien nach wie vor unterwegs.

Van der Bellen: Werden Demokratie verteidigen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich "tief betroffen" über den Terroranschlag in Wien gezeigt. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl ist bei den Opfern, Verletzten und deren Angehörigen", schrieb Van der Bellen auf Twitter. "Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen", betonte er. Van der Bellen bedankte sich für die Beistandbekundungen internationaler Politiker und dankte allen Einsatzkräften.

Spitäler halten zusätzliche Kapazitäten bereit

Wien - In den Wiener Spitälern werden derzeit 15 Verletzte des Terroranschlages behandelt. Die Betroffenen wurden in insgesamt sechs Krankenhäuser gebracht, wie der medizinische Direktor des Wiener Gesundheitsverbunds, Michael Binder, erläuterte. Es seien umgehend zusätzliche Kapazitäten geschaffen worden, berichtete er. Einige der Verletzten werden derzeit operiert, über deren Zustand gab Binder vorerst keine Auskünfte. Behandelt würden Schussverletzungen.

Internationale Bestürzung über Anschlag in Wien

Berlin/Wien - Nach dem Terroranschlag in Wien herrscht internationale Bestürzung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte: "Wir Franzosen teilen den Schock und die Trauer der Österreicher nach einem Attentat in ihrer Hauptstadt Wien. Nach Frankreich ist es nun ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nicht nachgeben." Auch zahlreiche andere Politiker drückten ihre Anteilnahme aus.

Zweiter Lockdown in Österreich ab Dienstag 0.00 Uhr

Wien - In Österreich gelten ab Dienstag weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Der von der Regierung angekündigte "zweite Lockdown" startete um 00.00 Uhr und dauert mindestens bis 30. November. Vorgesehen sind auch Ausgangsbeschränkungen zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. In dieser Zeit darf man nur zu bestimmten Zwecken den Wohnbereich verlassen.

Trump gegen Biden: Brisante Präsidentenwahl in den USA

Washington - In den USA fällt am Dienstag die Entscheidung, ob das mächtigste Land der Welt weiterhin vom umstrittenen Rechtspopulisten Donald Trump (74) regiert wird. Bei der Präsidentenwahl wird der republikanische Amtsinhaber vom Demokraten Joe Biden herausgefordert. In den Umfragen liegt der 77-jährige "Anti-Trump" klar vorne, doch ist es wegen der hohen Anzahl von Briefwahlstimmen unklar, ob der Sieger bereits in der Wahlnacht feststehen wird.

(Schluss) pin