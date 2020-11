Wien-Terrorist dürfte Einzeltäter gewesen sein

Wien - Der islamistische Terrorakt eines 20-jährigen IS-Sympathisanten in Wien hat am Dienstag für Erschütterung und Entschlossenheit gesorgt. Vier Menschen wurden bei dem Anschlag von Montagabend getötet, 22 in den Spitälern der Bundeshauptstadt versorgt. Die Polizei ermittelte fieberhaft. Der erschossene vermutliche Einzeltäter wurde als einschlägig Vorbestrafter mit nordmazedonischen Wurzeln identifiziert. 14 Personen wurden festgenommen.

34-Jähriger in Osttirol von Kleintransporter überrollt

Assling - Ein 34-jähriger Paketzusteller ist am Dienstag in Assling in Osttirol von seinem Kleintransporter teilweise überrollt worden. Der Mann hatte sein Fahrzeug auf einem leicht abschüssigen Firmenparkplatz abgestellt. Daraufhin ging er hinter den Transporter, um Pakete auszuladen, als das Fahrzeug plötzlich nach hinten rollte, so die Polizei. Der Mann dürfte wohl die Handbremse nicht richtig angezogen haben. Er wurde schwer verletzt und wurde in das Krankenhaus Lienz geflogen.

US-Präsidentenwahl im Zeichen der Coronakrise

Washington - Ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie hat in den USA die Präsidentenwahl begonnen. Nach einer monatelangen erbitterten Wahlschlacht zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und dessen demokratischem Herausforderer Joe Biden öffneten am Dienstag in mehreren Ostküsten-Staaten die ersten Wahllokale. Coronabedingt haben fast 100 Millionen Amerikaner - oder knapp drei Viertel aller Wähler, die 2016 teilnahmen - schon gewählt.

Trauergottesdienst mit Kardinal Schönborn

Wien - Kardinal Christoph Schönborn steht am Dienstag im Wiener Stephansdom einem Trauergottesdienst für die Opfer des Terroranschlags vom Montag vor. An dem Gottesdienst nehmen auch Vertreter der anderen christlichen Kirchen im Land sowie des Islams und des Judentums teil. Von Seiten der Politik sind u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bürgermeister Michael Ludwig vor Ort.

Regierungserklärung im Nationalrat am Donnerstag

Wien - Anstatt der nach dem Terroranschlag abgesagten Sondersitzung zur "Hacklerregelung" wird der Nationalrat am Donnerstag zusammentreten. Auf der Tagesordnung steht eine Erklärung der Regierung zum Attentat in der Wiener Innenstadt, wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nach der Sonderpräsidiale am Dienstag sagte. Der Untersuchungsausschuss entfällt diese Woche und tritt regulär erst am 25./26. November wieder zusammen.

OLG erhöht im Lopatka-Prozess Geldstrafe auf 7.200 Euro

Graz - Im Grazer Oberlandesgericht (OLG) ist am Dienstag die Strafe für den steirischen Arzt Eduard Lopatka teilweise erhöht worden. Statt 1.920 Euro muss er nun 7.200 Euro zahlen, die bedingte Haftstrafe in der Höhe von vier Monaten blieb gleich. Der Mediziner war im Juli 2019 wegen Quälens seiner vier Kinder und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft berief gegen die Strafhöhe und bekam recht.

4.182 Corona-Neuinfektionen nach vorläufigen Zahlen

Wien - Am ersten Tag des zweiten Corona-Lockdowns hat es bis Dienstagnachmittag nur vorläufige Österreichzahlen von den Behörden gegeben. Innerhalb von 24 Stunden wurden 4.182 Neuinfektionen gemeldet. Da waren allerdings nicht die Zahlen aus Niederösterreich dabei, da diese aus technischen Gründen noch nicht eingemeldet werden konnten, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Die Zahl der Hospitalisierungen ist wieder stark angestiegen.

Wiener Börse schließt mit deutlichen Zugewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX zog am Dienstag um satte 2,92 Prozent nach oben und schloss bei 2.144,63 Zählern. Auch das internationale Umfeld zeigte sich am Tag der US-Präsidentschaftswahlen einheitlich stark. Die Investoren hoffen auf ein klares Wahlergebnis in den USA. Der Ausgang des Rennens zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden ist allerdings noch ungewiss. Unter den Einzelwerten in Wien kletterten AT&S nach Zahlenvorlage um 11,7 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red