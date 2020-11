Frankreichs Präsident Macron am Montag nach Wien

Wien/Nizza - Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Montagabend zu einem Besuch in Wien erwartet. In einem Arbeitsgespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll über gemeinsame europäische Initiativen im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus und den politischen Islam beraten werden, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Weiters werde der Opfer des Terrorangriffs von Wien gedacht.

Trump reklamiert Sieg bei offenem US-Wahl-Rennen für sich

Washington - US-Präsident Donald Trump hat einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht - und will eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen. "Wir haben diese Wahl gewonnen", sagte Trump in der Nacht auf Mittwoch im Weißen Haus, obwohl der Ausgang der Wahl in mehreren wichtigen Bundesstaaten noch offen ist. Das Wahlkampfteam von Herausforderer Joe Biden kritisierte Trumps Aussagen scharf.

Terror: Slowakei-Infos bringen Behörden in Erklärungsnot

Wien - Zwei Tage nach dem islamistisch motivierten Anschlag in der Wiener Innenstadt befinden sich die heimischen Verfassungsschützer in Erklärungsnot. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bestätigte, dass die slowakische Polizei ihren hiesigen Kollegen vom Versuch des 20-jährigen Terrorattentäters, Munition zu kaufen, berichtet hatte. Bloß dürfte danach nicht mehr allzu viel passiert sein, obwohl der Mann bereits 2019 wegen terroristischer Vereinigung verurteilt worden war.

70 Prozent mehr Corona-Intensivpatienten in einer Woche

Wien - Mit dem nächsten Sprung auf über 6.000 Neuinfektionen in Österreich binnen 24 Stunden hat sich das Coronavirus am Mittwoch weiterhin ausgebreitet. Die Zahl der Intensivpatienten stieg auf 383 und nahm in einer Woche um 70 Prozent zu. 379 Fälle pro 100.000 Einwohner betrug die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz am AGES-Dashbord, auf 236,2 lag sie vergangene Woche, als die Ampel-Kommission einen Tag darauf das gesamte Bundesgebiet auf Rot geschaltet hatte.

Noch elf Personen nach Anschlag im Spital

Wien - Nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt werden noch elf verletzte Personen im Spital behandelt. Am Mittwoch konnten zwei weitere Personen in häusliche Pflege entlassen werden. Drei Betroffene befinden sich noch auf Intensivstationen, berichtete eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds der APA.

Grazerin stach auf Ehemann ein: Dreieinhalb Jahre Haft

Graz - Eine 47-Jährige ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen u.a. absichtlicher schwerer Körperverletzung für schuldig befunden und zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie soll im April dieses Jahres ihrem damaligen Ehemann fünf Stiche in Hals, Kiefer und Rücken versetzt haben. Die Angeklagte sprach von Notwehr. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Paar war seit 2019 verheiratet, doch von Anfang an gab es Streit. Häufig war Alkohol im Spiel.

Nach Todesdrohungen gegen Zadic: Mann eingewiesen

Wien - Das Wiener Landesgericht hat am Mittwoch einen 68-jährigen Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen, der Anfang September festgenommen wurde, nachdem er im Internet Todesdrohungen gegen Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und die gesamte Bundesregierung ausgestoßen hatte. Im Maßnahmenvollzug landete der Pensionist allerdings nicht deshalb, sondern auf Basis eines Unterbringungsantrags, der sich auf ein älteres Verfahren wegen Verhetzung bezog.

Bolsonaro-Sohn wegen organisierter Kriminalität angeklagt

Rio de Janeiro - Der Sohn des brasilianischen Präsidenten und Senator Fl�vio Bolsonaro ist wegen organisierter Kriminalität angeklagt worden. Dem ältesten Sohn von Staatschef Jair Bolsonaro wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Veruntreuung, Unterschlagung und Geldwäsche während seiner Zeit als regionaler Abgeordneter zwischen 2007 und 2018 vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft von Rio de Janeiro am Mittwoch mitteilte.

