Biden-Sieg rückt näher, Spannungen im Land steigen

Washington - Auch zwei Tage nach der US-Präsidentenwahl steht der Gewinner noch nicht fest. Für den demokratischen Herausforderer Joe Biden rückte ein Sieg näher. Doch in einigen US-Staaten, in denen die Auszählung der Stimmen noch lief, lagen er und der republikanische Amtsinhaber Donald Trump nach wie vor Kopf-an-Kopf. Die unklare Lage verschärfte die angespannte Stimmung. In mehreren Städten zogen sowohl Trump- als auch Biden-Anhänger auf die Straßen. Einige von ihnen trugen Waffen.

Nationalrat gedachte der Terroropfer von Wien

Wien - Drei Tage nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt hat der Nationalrat in einer Sondersitzung am Donnerstag der Opfer gedacht. Die Sitzung begann mit einer Gedenkminute im Hohen Haus. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bekräftigte in einleitenden Worten: "Wir werden nicht zulassen, dass der Hass unsere Gesellschaft spaltet. Wir sind alle stärker als Hass und Terror. Wer glaubt, uns einschüchtern zu können, der irrt. Unsere Demokratie ist eine wehrhafte."

ÖVP drängt auf mehr Befugnisse bei Terrorbekämpfung

Wien - Die ÖVP drängt auf mehr Befugnisse für die Strafverfolgungsbehörden bei der Terrorverfolgung. Bei einer Sondersitzung des Nationalrats zum Attentat in der Wiener Innenstadt meinte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag, nicht immer verfüge man über die rechtlichen Mittel, um islamische Extremisten und andere Gefährder entsprechend überwachen und sanktionieren zu können. Der Regierungschef selbst sah sich teils heftiger Kritik der Opposition ausgesetzt.

Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich nun bei über 7.400

Wien - Nach dem Sprung auf über 6.000 Fälle gestern Mittwoch, ist am Donnerstag mit 7.416 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Österreich der zu erwartende nächste Höchstwert vermeldet worden. Mit Stand 9.30 Uhr meldete das Innenministerium 2.737 Personen, die aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung waren, davon 407 auf Intensivstationen. Erstmals gibt es auch über 50.000 aktiv Infizierte.

Lockdown drückt Österreichs BIP heuer um 7,7% statt 6,8%

Wien - Der wegen der Corona-Pandemie seit Dienstag geltende zweite Lockdown wird Österreichs Wirtschaft heuer und nächstes Jahr stärker in Mitleidenschaft ziehen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) geht für 2020 nun von 7,7 Prozent BIP-Einbruch aus, statt der noch im Oktober angenommenen 6,8 Prozent Minus. Und 2021 dürfte die Wirtschaftsleistung nur um 2,8 statt 4,4 Prozent wachsen.

Anschlag in Wien: Acht Verdächtige bereits zuvor verurteilt

Wien - Acht der 15 nach dem Terroranschlag in Wien Festgenommenen sind bereits wegen diverser Straftaten verurteilt worden. Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag sagte, wurden vier von ihnen wegen terroristischer Straftaten, zwei wegen unterschiedlicher Gewaltdelikten und zwei wegen eines versuchten Ehrenmordes in Linz verurteilt. Indes wurde bekannt, dass einer der Ermittlungsstränge "mit unmittelbarem Täterbezug" neben der Schweiz in ein weiteres Land führt.

Tichanowskaja: Machtwechsel nur Frage der Zeit

Wien/Minsk - Der Erfolg der Revolution in Weißrussland ist für die Oppositionsführerin und frühere Präsidentschaftskandidaten Swetlana Tichanowskaja nur eine Frage der Zeit. Die Bevölkerung sei entschlossen, für ihr Ziel von freien und fairen Wahlen, friedlich zu kämpfen, betonte Tichanowskaja am Donnerstag im APA-Interview anlässlich ihres Wien-Besuches. Am Nachmittag traf Tichanowskaja Sprecher von ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS im Parlament.

Sonderbetreuungszeit wird mit Rechtsanspruch verlängert

Wien - Die Sonderbetreuungszeit zur Betreuung von Kindern oder zu Pflegenden als Ergänzung zum Pflegeurlaub wird ausgeweitet und es gibt nun auch einen Rechtsanspruch darauf. Darauf hat sich die Bundesregierung mit den Sozialpartner verständig, ein entsprechender Initiativantrag wird bereits am Donnerstag in der Sondersitzung des Nationalrates eingebracht. Die Verlängerung erntete Lob von allen Seiten.

