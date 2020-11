Alle Bezirke Österreichs bei Corona-Ampel auf Rot gestellt

Wien - Die letzten gelben und orangen Flecken auf der österreichischen Ampel-Landkarte werden ab Freitag verschwunden sein. Die Corona-Kommission hat in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag alle Bezirke und Regionen auf Rot gestellt, damit ist überall im Land das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus sehr hoch. Zuletzt war in Österreich mit über 7.400 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ein neuer Rekordwert verzeichnet worden.

Trump tritt Klagewelle los - Biden gibt sich siegesgewiss

Washington - Angesichts schwindender Chancen auf einen Sieg bei der US-Präsidentenwahl lässt Amtsinhaber Donald Trump seine Anwälte aufmarschieren. Der Republikaner kündigte am Donnerstag Klagen in allen US-Staaten an, in denen Biden "jüngst" den Sieg für sich reklamierte. Er führte wie am Tag zuvor Wahlbetrug zur Begründung an. Das Lager seines Herausforderers Joe Biden gab sich unbeeindruckt. Der Sieg stehe unmittelbar bevor, sagte dessen Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon.

Kosovos Ex-Präsident Thaci in U-Haftanstalt in Den Haag

Prishtina (Pristina) - Kosovos Ex-Präsident Hashim Thaci ist in Den Haag in den Niederlanden verhaftet worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilte das Kosovo-Sondertribunal am Donnerstagabend mit. Thaci war nach einer Anklage wegen Kriegsverbrechen als Präsident zurückgetreten, nachdem das Tribunal die Anklage gegen ihn bestätigt hatte. Thaci soll als Chef der Untergrund-Armee UCK für Verbrechen an Zivilisten während des Unabhängigkeitskrieges 1998-1999 verantwortlich gewesen sein.

Vorerst acht U-Haft-Anträge nach Anschlag in Wien

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat - vorerst - U-Haft für acht der 16 nach dem Wiener Attentat Festgenommenen beantragt. Sie seien dringend verdächtig, einen Tatbeitrag geleistet oder selbst das Verbrechen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung bzw. kriminellen Organisation begangen zu haben. Das teilte Sprecherin Nina Bussek Donnerstagabend mit. Ein Beschuldigter wurde auf freien Fuß gesetzt, da sich der Tatverdacht nicht erhärtete.

Terroranschlag bringt Nehammer immer mehr unter Druck

Wien - Mögliche Versäumnisse der Behörden im Vorfeld des islamistischen Attentats in Wien bringen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) immer stärker unter Druck. Die FPÖ brachte in der Nationalratssitzung am Donnerstag anlässlich des Anschlags einen Misstrauensantrag gegen Nehammer ein, dem auch die SPÖ zustimmte. Die NEOS gingen "heute" nicht mit, drohten aber damit, das beim nächsten Mal nachzuholen. Eine Rücktrittsaufforderung kam auch aus den Reihen des grünen Koalitionspartners.

Zahl getöteter Kinder im Nordwesten Syriens auf Höchststand

Damaskus - Noch nie seit Beginn des Kriegs 2011 sind nach UNICEF-Angaben im Nordwesten Syriens so viele Kinder in einem Quartal ums Leben gekommen wie Anfang 2020. Von Jänner bis März wurden in der letzten Rebellenhochburg des Landes 273 Kinder getötet und 236 verletzt, wie das UNO-Kinderhilfswerk am Donnerstag mitteilte. Das sei die höchste Zahl getöteter Kindern in einem Quartal seit Kriegsbeginn. In der vergangenen Woche wurden im Nordwesten Syriens mindestens fünf Kinder getötet.

Ernste Corona-Lage in Frankreich: 58.000 Neuinfektionen

Paris - In Frankreich ist die Corona-Lage weiterhin extrem angespannt - der Druck auf die Intensivstationen wächst. Mehr als 58.000 Personen hätten am Vortag ein positives Ergebnis auf einen Corona-Test erhalten, sagte der Direktor der nationalen Gesundheitsbehörde, Jerome Salomon, am Donnerstag. Das ist ein neuer Spitzenwert in dem Land mit 67 Millionen Einwohnern. Binnen 24 Stunden seien zuletzt außerdem fast 450 Menschen auf Intensivstationen eingewiesen worden, sagte er weiter.

Vereinte Nationen berufen Corona-Sondergipfel ein

New York - Die Vereinten Nationen haben einen Sondergipfel zur Corona-Pandemie einberufen, um die internationale Zusammenarbeit in der Krise zu stärken. 150 der 193 UN-Mitgliedstaaten stimmten am Donnerstag in New York für eine Resolution, welche Beratungen der Staats- und Regierungschefs am 3. und 4. Dezember vorsieht. Wegen der strengen Quarantäne-Vorschriften für Ausländer in New York soll der Gipfel teilweise virtuell stattfinden.

