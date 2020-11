Siegessicherer Biden ruft zur Einheit in den USA auf

Washington - Vor seinem wahrscheinlichen Sieg bei der Wahl in den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden die Amerikaner zur Einheit aufgerufen. "Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde", betonte Biden, während noch die letzten Stimmen nach der Präsidentenwahl ausgezählt wurden. Es sei an der Zeit, den Zorn abzulegen und gemeinsam als eine Nation zu heilen. Biden liegt in wichtigen Bundesstaaten vorn und ist damit auf dem Weg zum Sieg.

Anschlag in Wien - Aktion scharf in Gefängnissen

Wien - Die Justizanstalten haben nach dem Anschlag in Wien eine Aktion scharf in Gefängnissen durchgeführt und dabei einige Beschlagnahmungen gemacht. 229 Insassen, die wegen Terrorismusdelikten inhaftiert sind, Radikalisierungstendenzen oder sonstige Auffälligkeiten zeigten wurden überprüft sowie 168 Hafträume, teilte das Justizministerium Samstag früh mit.

FPÖ erstattet nach Anschlag Anzeige wegen Amtsmissbrauchs

Wien - Die FPÖ erstattet aufgrund der Ermittlungspannen im Vorfeld des Terroranschlags in Wien Anzeige wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Gerichtet ist sie gegen unbekannte Täter innerhalb der Ermittlungsbehörden. Die SPÖ wiederum fordert rechtliche Verschärfungen beim Staatsbürgerschaftsrecht. So soll es möglich werden, dass einem Täter die Staatsbürgerschaft aberkannt wird.

Über 121.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

Washington - Die USA haben mit mindestens 121.337 Corona-Neuinfektionen bereits den dritten Tag in Folge einen Rekordwert verzeichnet. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl steigt häufig im Tagesverlauf noch an, etwa wenn Daten von der Westküste hinzukommen. Wie rasant das Virus sich landesweit ausbreitet zeigt, dass allein 19 der 50 Bundesstaaten einen neuen Höchstwert meldeten. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit.

Aschbacher will Arbeitslose als "Contract Tracer" vermitteln

Wien - Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) will ältere und Langzeit-Arbeitslose als "Contact Tracer" an die Bundesländer vermitteln. In vielen Bundesländern würden zusätzliche Kräfte zur Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen benötigt, zum Beispiel für Zugangskontrollen bei Pflegeheimen oder beim Contact Tracing, heißt es dazu aus dem Arbeitsministerium. Betriebe, die schwer vermittelbare Leute einstellen, sollen zwei Drittel der Lohnkosten vom AMS ersetzt bekommen.

Nizza erinnert am Samstag an drei Anschlagsopfer

Paris - In der südfranzösischen Küstenstadt Nizza wird am Samstag der drei Todesopfer des Anschlags in einer Kirche vor gut einer Woche gedacht. Zu der nationalen Trauerfeier wird auch Frankreichs Regierungschef Jean Castex erwartet. Die Familien der drei Getöteten sind ebenfalls eingeladen. Seit dem mutmaßlich islamistischen Anschlag gilt in Frankreich die höchste Terror-Warnstufe.

NEOS starten Petition für offene Schulen

Wien - Angesichts drohender Schulschließungen auch im Bereich der Volksschulen und Unterstufen wollen die NEOS ihrer Forderung, dass Schulen und Kindergärten in der Corona-Pandemie offen bleiben müssen, mit einer Petition Nachdruck verleihen. "Bevor Klassen oder Schulen schließen, müssen andere Maßnahmen, wie erweiterte Maskenpflicht für Lehrer und Schüler oder Einteilung der Schüler in mehrere Gruppen, gesetzt werden", sagte NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.

Deutscher bei Alpinunfall in Tirol tödlich verunglückt

Ranggen - Ein 31-jähriger, in Tirol lebender Deutscher ist am Freitag am Roßkogel im Gemeindegebiet von Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt. Als der Deutsche nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder nach Hause gekommen war, holte seine Frau Hilfe. Eine Suchmannschaft der Bergrettung fand den Mann schließlich leblos in einer steilen Rinne unter dem Nordgrat des Roßkogel, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red