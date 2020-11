Anschober deutet weitere Corona-Maßnahmenverschärfungen an

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Samstag im Ö1-"Morgenjournal" eine mögliche weitere Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angedeutet. Solche stehen demnach im Raum, sollten über 850 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sein. Aktuell hält man ungefähr bei der Hälfte, der tägliche Zuwachs in diesem Bereich war in jüngster Vergangenheit aber enorm.

Warten auf Entscheidung in US-Wahl: Biden baut Vorsprung aus

Washington - In den USA gibt es auch drei Tage nach Schließung der letzten Wahllokale keine endgültige Entscheidung über den künftigen Präsidenten. Vieles deutet aber darauf hin, dass Präsident Donald Trump nach vier Jahren das Weiße Haus räumen muss. Sein demokratische Herausforderer Joe Biden lag am Samstag in vier von fünf umkämpften Bundesstaaten in Führung. Im besonders umkämpften Staat Georgia konnte er seinen Vorsprung etwas ausbauen.

Aserbaidschan erobert im Kampf um Berg-Karabach weitere Orte

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Das aserbaidschanische Militär hat im Kampf um die Region Berg-Karabach nach Angaben von Präsident Ilham Aliyev weitere 16 Orte unter seine Kontrolle gebracht. "Karabach ist Aserbaidschan!", schrieb Aliyev am Samstag auf Twitter. Seit Beginn der Militäroperation Ende September stieg die Zahl der zurückeroberten Gebiete nach aserbaidschanischen Angaben auf mehr als 200 Ortschaften. Die Behörden in Berg-Karabach und Armenien bestätigten das nicht.

Anteil der Kinder bei Corona-Infektionen in Wien gesunken

Wien - In Österreich ist die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus zuletzt massiv angestiegen. Was offenbar sinkt, ist jedoch der Anteil der Kinder am Infektionsgeschehen. Darauf deuten jedenfalls Daten aus Wien hin. Erstaunlich daran: Er sank vor allem seit Schulbeginn.

Falscher Arzt betrieb jahrelang Praxis in der Südsteiermark

Graz - Ein Steirer (59) soll sechs Jahre lang in seinem Wohnhaus im Bezirk Leibnitz eine ärztliche Praxis betrieben haben, ohne die erforderliche Ausbildung oder die Berechtigung dazu zu besitzen. Bei einer Hausdurchsuchung am Freitag wurden Urkunden, Medikamente, Rot-Kreuz-Jacken, ein Auto mit Blaulicht und Datenträger sichergestellt. Auch ein Maturazeugnis und drei Promotionsurkunden wurden gefunden, die nach Angaben des Verdächtigen alle gefälscht sind, teilte die Polizei mit.

Nizza erinnert am Samstag an drei Anschlagsopfer

Paris - In der südfranzösischen Küstenstadt Nizza wird am Samstag der drei Todesopfer des Anschlags in einer Kirche vor gut einer Woche gedacht. Zu der nationalen Trauerfeier wird auch Frankreichs Regierungschef Jean Castex erwartet. Die Familien der drei Getöteten sind ebenfalls eingeladen. Seit dem mutmaßlich islamistischen Anschlag gilt in Frankreich die höchste Terror-Warnstufe.

Aktion scharf in Gefängnissen nach Anschlag in Wien

Wien - Die Justizanstalten haben nach dem Anschlag in Wien eine Aktion scharf in Gefängnissen durchgeführt und dabei einige Beschlagnahmungen gemacht. 229 Insassen, die wegen Terrorismusdelikten inhaftiert sind, Radikalisierungstendenzen oder sonstige Auffälligkeiten zeigten, wurden überprüft. Das teilte das Justizministerium am Samstag mit. Die Maßnahmen umfassten Haftraumdurchsuchungen, Personendurchsuchungen und Betriebsraumdurchsuchungen.

Über 11.000 Corona-Neuinfektionen in Tschechien

Prag/Berlin/Neu-Delhi - In Tschechien hat das Gesundheitsministerium am Samstag 11.549 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden verzeichnet. Insgesamt sind damit 403.497 bisher Ansteckungsfälle nachgewiesen. Das Land, in dem 10,7 Millionen Menschen leben, wies in den vergangenen beiden Wochen in Europa die meisten Todesfälle gemessen an der Einwohnerzahl auf. Es starben bisher 4.330 Menschen an oder mit dem Virus. Tschechien hat auch eine der höchsten Infektionsraten in Europa.

