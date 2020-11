Biden gewinnt US-Präsidentenwahl - Trump will nicht weichen

Washington - Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die Wahl in den USA gewonnen. Mit einem Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania kam der 77-Jährige am Samstag nach einem tagelangen Wahlkrimi über die Marke von 270 Wahlleuten, die für einen Erfolg erforderlich sind. Der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama zeigte sich in einer ersten Reaktion "geehrt und demütig". Amtsinhaber Donald Trump machte aber sofort deutlich, dass er sich in die Niederlage nicht fügen will.

Anschober: Nächste Woche in Sachen Corona weichenstellend

Wien - Am Samstag ist die Zahl der Neuinfektionen in Österreich erstmals über 8.000 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 8.241 neue Corona-Fälle gemeldet. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte, dass die nächste Woche weichenstellend werden wird. Auch erneuerte er seinen Appell, Kontakte drastisch zu verringern. Als besonders auffallend bezeichnete Anschober die "dramatisch hohe Zahl von 2.279 positiven Testungen" in Oberösterreich.

Neue Demos von Gegnern und Unterstützern Lukaschenkos

Minsk - Drei Monate nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Weißrussland wollen am Sonntag in Minsk Gegner und Unterstützer von Machthaber Alexander Lukaschenko demonstrieren. Erlaubt haben die Behörden nur eine Autokorso-Aktion mit den rot-grünen Staatsflaggen zur Unterstützung Lukaschenkos in der Hauptstadt Minsk. Die Demokratiebewegung wird dennoch wie jeden Sonntag trotz angedrohter Polizeigewalt in Minsk und anderen Städten gegen "Europas letzten Diktator" demonstrieren.

US-Großstädte feiern Bidens Wahlsieg

Washington - Es wird getanzt, getrunken und geweint: Die liberalen Großstädte in den USA haben die Abwahl von Präsident Donald Trump mit einer großen Party begrüßt. "Du bist gefeuert", riefen die Menschen vor dem Weißen Haus in Washington, vor dem sich am Samstag kurz nach der Verkündigung Joe Bidens zum Wahlsieger Tausende Menschen versammelten.

US-Wahl: Österreichs Politik hofft auf starke Partnerschaft

Wien/Washington - Die Spitzen der österreichischen Politik haben durchgehend positiv auf die Wahl von Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten reagiert und ihre Hoffnungen auf eine starke Partnerschaft ausgedrückt. "Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit in der Zukunft. Europa und die USA verbindet ein Wertesystem, für das wir gemeinsam einstehen", Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Bundespräsident Alexander Van der Bellen erinnerte, dass die Welt "große Aufgaben nur gemeinsam lösen" könne.

Armenien meldet "erbitterte Kämpfe" nahe Schuscha

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Armenien hat am Samstag schwere Gefechte von Kämpfern der Südkaukasus-Region Berg-Karabach mit aserbaidschanischen Streitkräften gemeldet. Nahe der strategisch wichtigen Stadt Schuscha habe es in der Nacht zum Samstag "besonders intensive und erbitterte Kämpfe" gegeben, sagte die Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums, Schuschan Stepanjan. Ein armenischer Armeesprecher teilte auf Facebook mit, es habe keine Verluste gegeben, die Kämpfe würden jedoch andauern.

Bundespräsident bei Sturz verletzt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Samstag bei einem Sturz in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg am Becken verletzt und ist in der Folge zur Abklärung ins Wiener AKH gefahren. Dort wurde eine schmerzhafte Beckenverletzung diagnostiziert. Der 76-Jährige wird die nächsten Tage zur Schmerztherapie im Krankenhaus bleiben, eine Operation sei nicht nötig. "Der Bundespräsident ist ansonsten guter Dinge", teilte die Präsidentschaftskanzlei mit.

Suu Kyi stellt sich bei Parlamentswahl in Myanmar Wiederwahl

Naypyidaw - Bei der Parlamentswahl in Myanmar am Sonntag geht De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi als klare Favoritin für eine weitere Amtszeit ins Rennen. Die Friedensnobelpreisträgerin hatte 2015 einen klaren Sieg errungen. Die versprochenen demokratischen Reformen im früheren Burma sind Beobachtern zufolge aber noch lange nicht erreicht. So ist ein Viertel aller Sitze in den Kammern weiter für das Militär reserviert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red