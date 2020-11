Biden gewinnt US-Präsidentenwahl - Trump will nicht weichen

Washington - Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die Wahl in den USA gewonnen. Mit einem Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania kam der 77-Jährige am Samstag nach einem tagelangen Wahlkrimi über die Marke von 270 Wahlleuten, die für einen Erfolg erforderlich sind. Der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama zeigte sich in einer ersten Reaktion "geehrt und demütig". Amtsinhaber Donald Trump machte aber sofort deutlich, dass er sich in die Niederlage nicht fügen will.

Anschober: Nächste Woche in Sachen Corona weichenstellend

Wien - Am Samstag ist die Zahl der Neuinfektionen in Österreich erstmals über 8.000 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 8.241 neue Corona-Fälle gemeldet. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte, dass die nächste Woche weichenstellend werden wird. Auch erneuerte er seinen Appell, Kontakte drastisch zu verringern. Als besonders auffallend bezeichnete Anschober die "dramatisch hohe Zahl von 2.279 positiven Testungen" in Oberösterreich.

Neuerlicher Prozess um Home Invasion 2013 in Ried vor Urteil

Ried im Innkreis - Nach einer Home Invasion bei einem oberösterreichischen Unternehmerpaar im Jahr 2013 könnte am Montag im Landesgericht Ried im Innkreis ein Urteil gefällt werden - bereits zum zweiten Mal, denn 2014 waren die Angeklagten schon einmal freigesprochen worden. Nachdem sich aber 2017 ein Zeuge mit belasteten Aussagen gemeldet hatte, kam es im Vorjahr zu einer Wiederaufnahme.

Polizist bei Verkehrsunfall in Steiermark tödlich verletzt

St. Martin im Sulmtal - Ein 57-jähriger Polizist ist am Samstagabend im Bezirk Deutschlandsberg von einem Pkw angefahren und tödlich verletzt worden. Die Polizei war zuvor zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit einem Reh auf der Sulmtal Straße B78 beordert worden. Ein Jäger hatte das verletzte Reh am gegenüberliegenden Fahrbahnrand in einem Straßengraben gefunden. Als der Polizist hinging, kam ein Pkw angefahren und erfasste die beiden Personen, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

US-Großstädte feiern Bidens Wahlsieg

Washington - Es wird getanzt, getrunken und geweint: Die liberalen Großstädte in den USA haben die Abwahl von Präsident Donald Trump mit einer großen Party begrüßt. "Du bist gefeuert", riefen die Menschen vor dem Weißen Haus in Washington, vor dem sich am Samstag kurz nach der Verkündigung Joe Bidens zum Wahlsieger Tausende Menschen versammelten.

"Historischer Erfolg": Glückwünsche an Biden aus aller Welt

Washington - Nach seinem Zittersieg über Donald Trump bei der Präsidentenwahl hat Joe Biden Glückwünsche aus aller Welt erhalten. In vielen Ländern sorgte die Entscheidung der US-Amerikaner parteiübergreifend für Erleichterung. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wünschte Biden "von Herzen Glück und Erfolg". NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hofft nach dem Sieg Bidens darauf, die Beziehungen zwischen Nordamerika und Europa weiter verbessern zu können.

