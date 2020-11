Biden gewinnt US-Präsidentenwahl und will Nation einen

Washington - Der Demokrat Joe Biden hat die US-Präsidentschaftswahl gewonnen. Mit einem Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania kam der 77-Jährige nach einem tagelangen Wahlkrimi über die Marke von 270 Wahlleuten, die für einen Erfolg erforderlich sind. Biden will nun auf die Anhänger des unterlegenen Amtsinhabers Donald Trump zugehen. "Ich verspreche, ein Präsident zu sein, der danach strebt, nicht zu spalten, sondern zu einen", sagte Biden Samstagabend (Ortszeit) in seiner Siegesrede.

FPÖ empört über angekündigte Anti-Frankreich-Demo in Wien

Wien/Paris - Wenige Tage nach dem Terroranschlag in Wien findet am Sonntag eine von Muslimen organisierte Anti-Frankreich-Demo vor der französischen Botschaft am Schwarzenbergplatz statt. Wie das "Volksblatt" berichtet, hat die Stadt Frankfurt dagegen die gleiche Demo wegen "Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit" untersagt. Die FPÖ zeigt sich über die Genehmigung der Demonstration in Wien empört.

Schwere Kämpfe um strategisch wichtige Stadt Schuschi

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - In der umkämpften Region Berg-Karabach haben sich die Gefechte um die strategisch wichtige Stadt Schuschi nach Angaben aus der Region noch einmal deutlich intensiviert. Das teilten die Behörden in Berg-Karabach am Sonntag mit. Auch die Hauptstadt Stepanakert sei in der Nacht unter massiven Raketenbeschuss von aserbaidschanischer Seite gekommen. Es habe mehrfach Luftalarm gegeben.

Bundesländer appellieren zum Einhalten der Corona-Maßnahmen

Wien - Die Gesundheitsreferenten aller neun Bundesländer haben am Sonntag gemeinsam an die Bevölkerung appelliert, die österreichweit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus einzuhalten. Zugleich ersuchten sie um Verständnis, sollten coronabedingt in Krankenhäusern nicht dringende operative Eingriffe verschoben werden. Die Spitäler aller Bundesländer stünden derzeit wegen der zweiten Pandemie-Welle vor einer großen Herausforderung, wurde begründet.

"Historischer Erfolg": Glückwünsche an Biden aus aller Welt

Washington - Nach seinem Sieg über Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl hat Joe Biden Glückwünsche aus aller Welt erhalten. Österreichs Staatsspitze sowie Vertreter der EU gratulierten, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wünschte Biden "von Herzen Glück und Erfolg". Großbritanniens Premierminister Boris Johnson sprach von einem "historischen Erfolg". Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gratulierte, dankte zugleich aber Amtsinhaber Trump.

Mehr als 131.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

Washington - Die USA verzeichnen mit mindestens 131.420 Corona-Neuinfektionen den vierten Tag in Folge einen Rekordwert. Damit stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 9,91 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion erhöhte sich um mehr als 1.000 auf über 237.000. Texas ist unterdessen der erste US-Bundesstaat, der die Schwelle von einer Million bestätigten Corona-Infektionen überschreitet.

Polizist bei Verkehrsunfall in Steiermark tödlich verletzt

St. Martin im Sulmtal - Ein 57-jähriger Polizist ist am Samstagabend im Bezirk Deutschlandsberg von einem Pkw angefahren und tödlich verletzt worden. Die Polizei war zuvor zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit einem Reh auf der Sulmtal Straße B78 beordert worden. Ein Jäger hatte das verletzte Reh am gegenüberliegenden Fahrbahnrand in einem Straßengraben gefunden. Als der Polizist hinging, kam ein Pkw angefahren und erfasste die beiden Personen, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Kärntner attackiert und verletzt Lebensgefährtin

Klagenfurt - Bei einem heftigen Streit hat am Samstagabend ein 42-Jähriger in Klagenfurt seine Lebensgefährtin gewürgt, weil diese die Wohnung verlassen wollte. Die Frau konnte durch ein Fenster flüchten. Die Polizei fand bei dem Mann, gegen den ein Waffenverbot besteht, eine Gaspistole, einen Schlagring und ein Springmesser. Der Kärntner wurde angezeigt, außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, teilte die Polizei mit.

