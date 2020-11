Attentäter hielt im Sommer Jihadisten-Treffen in Wien ab

Wien - Der Wiener Attentäter war offenbar gut im deutschsprachigen Raum vernetzt. Zumindest hatte er Kontakt zu Gleichgesinnten in Deutschland und der Schweiz, die sich alle im Juli in Wien getroffen haben. Die Zusammenkunft fand unmittelbar vor der Fahrt des Terroristen in die Slowakei statt, wo er erfolglos versucht hatte, Munition für sein Sturmgewehr zu kaufen. Das bestätigte das Innenministerium am Sonntag auf Anfrage der APA.

Hunderte Festnahmen bei Anti-Lukaschenko-Proteste in Minsk

Minsk - Uniformierte in Sturmhauben sind am Sonntag in Weißrussland in Hundertschaften bei Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko vorgegangen. Es gab Hunderte Festnahmen, wie das Menschenrechtszentrum Wesna auf seiner Internetseite spring96.org mitteilte. Am späten Nachmittag waren dort bereits mehr als 550 Namen aufgelistet. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Uniformierte friedliche Menschen in Minsk brutal auf den Boden drückten und in Gefangenentransporter zwängten.

Weltweit mehr als 50 Millionen Corona-Infektionen

Washington - Weltweit sind bereits mehr als 50 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Von den 50.010.400 registrierten Corona-Infektionen endeten 1.251.980 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben am Sonntag ergab. Die Pandemie war im Dezember vergangenen Jahres in China ausgebrochen, zahlreiche Länder in Europa und anderen Weltregionen kämpfen derzeit mit einer zweiten Welle.

Wahl in Myanmar mit "grundlegenden Mängeln"

Naypyidaw - Bei der Parlamentswahl in Myanmar zeichnet sich ein erneuter Sieg für De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ab. Nach ersten Ergebnissen etwa aus der Millionenstadt Yangon lag die 75-Jährige am Sonntagabend vorne, wie die Zeitung "Myanmar Times" berichtete. Jedoch wird der massive Vorsprung, den die Friedensnobelpreisträgerin mit ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) bei der Wahl 2015 eingefahren hatte, diesmal voraussichtlich schrumpfen.

Zehntausende protestieren nach Wahl in Georgien

Tiflis - Die Polizei in Georgien ist gewaltsam gegen die Proteste zehntausender Regierungsgegner vorgegangen. Die Beamten setzten am Sonntag in der Hauptstadt Tiflis Wasserwerfer und Tränengas ohne Vorwarnung ein, wie in Live-Übertragungen des Fernsehens zu sehen war. Die Demonstranten werfen der Regierungspartei Georgischer Traum die Fälschung der Parlamentswahl von Ende Oktober vor, diese bestreitet die Vorwürfe.

Österreichischer Buchpreis wird zum fünften Mal vergeben

Wien - Am Montag wird zum fünften Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Erstmals wird der Sieger oder die Siegerin jedoch nicht live bei einer Veranstaltung im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz, sondern bloß mittels Aussendung verkündet. Die Maßnahmen gegen die Coronapandemie machen eine Preisgala unmöglich. Vier Autorinnen und ein Autor haben Chancen: Neben der Debütantin Helena Adler sind dies Monika Helfer, Karin Peschka, Cornelia Travnicek sowie Xaver Bayer.

Weiße Trüffel für 100.000 Euro in Italien versteigert

Rom - Ein unbekannter Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei einer Auktion in Italien 100.000 Euro für eine Trüffel gezahlt. Die Knolle wog 900 Gramm, berichteten italienische Medien. Die Versteigerung der Trüffel in Alba im Piemont gilt als die exklusivste dieser Art. Per Video bieten Gourmets aus der halben Welt mit.

Schallenberg: Europa darf sich nicht "zurücklehnen"

Washington/Wien - Nachdem er bereits am Vortag seiner Freude über die kommende Zusammenarbeit mit dem designierten US-Präsidenten Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris Ausdruck verliehen hatte, fügte Außenminister Alexander Schallenberg am Sonntag dem eine zusätzliche Nuance an: "Wir in Europa dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen und hoffen, dass eine neue US-Administration all unsere Probleme lösen wird" warnte Schallenberg. "Diese Zeiten sind vorbei."

