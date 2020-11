Gefährlicher Tropensturm "Eta" erreicht Florida

Miami - Der Tropensturm "Eta" bedroht Teile des US-Bundesstaates Florida. Das US-Hurrikanzentrum in Miami warnte vor schweren Regenfällen und lebensgefährlichen Überflutungen in Teilen des Südostens der Halbinsel. Gegen 04.00 Uhr (MEZ) lag das Zentrum des Sturms rund 60 Kilometer östlich von Marathon, einem Teil der Keys, der Inselkette an der Südspitze Floridas. Mit Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde zog er nordwestwärts Richtung Festland.

Erstmals mehr als zehn Millionen Corona-Infektionen in USA

Washington/Brasilia - Die USA durchbrechen nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters als erste Nation die Marke von zehn Millionen Corona-Infektionen. Allein in den letzten zehn Tagen verzeichneten die Vereinigten Staaten rund eine Million Fälle, die höchste Infektionsrate seit dem ersten Fall im Bundesstaat Washington. Mehr als 237.000 Amerikaner sind an Covid-19 gestorben. Insgesamt sind weltweit inzwischen mehr als 50 Millionen Menschen infiziert worden und mehr als 1,25​ Millionen gestorben.

Biden stellt Corona-Expertenrat vor

Washington - "Ab dem ersten Tag bereit" - das verspricht die neue Webseite des frisch gewählten US-Präsidenten Joe Biden. Und vor seinem offiziellen Amtsantritt will der Demokrat schon Pflöcke einschlagen: Am Montag will er einen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorstellen. Sein Ziel ist es, schon am Tag seiner Amtseinführung am 20. Jänner einen Aktionsplan zur Überwindung der Corona-Krise in die Wege zu leiten.

Neue Quarantäneverordnung für Einreise nach Bayern in Kraft

München /Wien - Ab Montag gelten bei der Einreise aus ausländischen Corona-Risikogebieten nach Bayern verschärfte Quarantänevorschriften. Quarantänepflicht gilt dann im Grundsatz für alle bayerischen Rückkehrer, die sich länger als 24 Stunden in Tirol oder einem anderen Risikogebiet aufgehalten haben, ebenso für alle Ausländer, die länger als 24 Stunden in Deutschland bleiben. Bisher war die Schonfrist doppelt so lang.

Politische Gespräche zur Zukunft Libyens beginnen in Tunis

Tripolis - Nach wochenlanger Vorbereitung beginnen die Parteien im Konflikt um Libyen am Montag neue politische Gespräche unter UNO-Vermittlung in Tunesien. Bei den persönlichen Treffen wollen die gut 70 Teilnehmer in Tunis unter anderem über den Weg zu möglichst raschen Wahlen in dem Bürgerkriegsland sprechen. Sie wollen auch über mögliche Wege zu einer Einheitsregierung diskutieren und über rechtliche sowie Verfassungsfragen.

Österreichischer Buchpreis wird zum fünften Mal vergeben

Wien - Am Montag wird zum fünften Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Erstmals wird der Sieger oder die Siegerin jedoch nicht live bei einer Veranstaltung im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz, sondern bloß mittels Aussendung verkündet. Die Maßnahmen gegen die Coronapandemie machen eine Preisgala unmöglich. Vier Autorinnen und ein Autor haben Chancen: Neben der Debütantin Helena Adler sind dies Monika Helfer, Karin Peschka, Cornelia Travnicek sowie Xaver Bayer.

Corona drückt Stimmung im Tourismus heuer in den Keller

Wien - Die Coronavirus-Pandemie hat dem Tourismus heuer einen kräftigen Dämpfer versetzt. Bei den Unternehmen grassieren vielfach Existenzängste. Die Stimmung ist massiv getrübt. Die heimischen Betriebe blicken pessimistisch in die Wintersaison, wie die Branchenstudie "Tourismusbarometer 2020" des Beratungsunternehmens Deloitte und der Österreichischen Hoteliervereinigung verdeutlicht. Dafür wurden Angaben von 400 heimischen Touristikern herangezogen.

