Groß angelegte Razzia bei Muslimbruderschaft

Graz/Wien - Am Montagfrüh haben Polizisten und Verfassungsschützer Razzien gegen Personen und Vereine durchgeführt, die die Muslimbruderschaft und die radikal-islamische Hamas unterstützen sollen. Ermittelt wird gegen mehr als 70 Beschuldigte. 60 Wohnungen, Häuser sowie Geschäfts- und Vereinsräumlichkeiten in Niederösterreich, der Steiermark, in Kärnten und Wien wurden durchsucht. Eine Verbindung mit dem Terroranschlag in Wien gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht.

Wissenschafter fordern sofortige Schließung von Schulen

Wien - Einen deutlich strengeren Lockdown als derzeit fordert eine Gruppe österreichischer Wissenschafter unterschiedlicher Fachrichtungen. Sie sprechen sich für die sofortige Schließung aller Schulen, die "Pflicht zu home-office, wo immer möglich" sowie die Erhöhung des Mindestabstands von einem auf zwei Meter aus, andernfalls würden Österreich überlastete Spitäler und Triage drohen. Schulen seien "einer der Treiber von respiratorischen Viren", argumentierten sie.

Bundespräsident Van der Bellen gedenkt der Novemberpogrome

Jerusalem/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag gemeinsam mit seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier auf Einladung von Israels Staatsoberhaupt Reuven Rivlin virtuell an einer Gedenkveranstaltung der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem teilnehmen. Dabei wird der Novemberpogrome vor 82 Jahren gedacht. In einer voraufgezeichneten Videobotschaft unterstreicht Van der Bellen Österreichs Mitverantwortung und die Bedeutung der Erinnerung.

Mindestens drei Tote auf russischer Militärbasis

Moskau/Woronesch - Auf einer russischen Militärbasis sind am Montag drei Soldaten durch einen Armeeangehörigen getötet worden. Der Angriff sei auf einem Stützpunkt nahe der südrussischen Stadt Woronesch verübt worden, teilte die Armee mit. Militärführung und Sicherheitskräfte suchten demnach nach dem flüchtigen Angreifer. Laut der Nachrichtenagentur ANSA soll sich der Mann in einem Militärgebäude verschanzt haben.

Kriegsgebiet Berg-Karabach meldet Dutzende tote Soldaten

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Die Südkaukasusregion Berg-Karabach hat bei den anhaltenden Kämpfen mit Aserbaidschan nach eigener Darstellung erneut Dutzende Soldaten verloren. Die Zahl der Getöteten stieg um 44 auf 1.221, wie die Behörden der umkämpften Region am Montag mitteilten. Die Führung in Berg-Karabach warf Aserbaidschan vor, weiter die Hauptstadt Stepanakert massiv unter Beschuss zu nehmen - auch mit verbotener Streumunition.

Drei Tote bei Aufstand in philippinischem Gefängnis

Manila - Bei einem Aufstand in einer Strafanstalt auf den Philippinen sind am Montag drei Insassen getötet und 64 weitere verletzt worden. Was die Gewalt in dem Hochsicherheitsgefängnis in der Stadt Muntinlupa nahe Manila ausgelöst hat, war Behördenangaben zufolge zunächst unklar. Erst im Oktober waren bei Zusammenstößen rivalisierender Gangs in dem Gefängnis neun Menschen ums Leben gekommen.

Boot mit Migranten vor Samos verunglückt: Kind ertrunken

Athen - Vor der griechischen Insel Samos ist ein sechs Jahre altes Flüchtlingskind ertrunken. Die Besatzungen zweier Boote der griechischen Küstenwache konnten 17 Menschen aus den Fluten retten. Weitere sieben Menschen hätten aus eigener Kraft zur Küste von Samos schwimmen können. Das Unglück hatte sich am Sonntag ereignet. Auf dem Boot waren Migranten, die von der türkischen Ägäisküste gestartet waren, um nach Samos und damit in die EU zu kommen, so ein Sprecher der Küstenwache.

