Dutzende Razzien gegen Muslimbrüder und Hamas

Graz/Wien - Eine Woche nach dem Anschlag in Wien haben am Montag Razzien gegen Vereine mit Verbindung zu Muslimbruderschaft und Hamas stattgefunden. In der Steiermark, Kärnten, Niederösterreich und Wien gab es ca. 60 Hausdurchsuchungen und Ermittlungen gegen 70 Beschuldigte. Bei der Operation "Luxor" geht es laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) um den Verdacht der Terrorfinanzierung und der Bildung einer Terrororganisation. Ein direkter Zusammenhang zu dem Attentat besteht nicht.

Xaver Bayer gewinnt den Österreichischen Buchpreis 2020

Wien - Xaver Bayer wird für sein Buch "Geschichten mit Marianne" mit dem Österreichischen Buchpreis 2020 ausgezeichnet. Der Debütpreis geht an Leander Fischer für seinen Roman "Die Forelle". Diese am Montag gefällte Juryentscheidung wurde coronabedingt nicht live bei einer Preisgala, sondern bloß mittels Aussendung bekanntgegeben. Die zum fünften Mal vergebene Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro.

Biontech veröffentlicht positive Daten zu Impfstoff

Frankfurt - Ein effektiver Corona-Impfstoff in Europa und den USA rückt in greifbare Nähe: Als erste westliche Hersteller haben das Mainzer Unternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer am Montag vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Studie veröffentlicht. Demnach bietet ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien bisher nicht registriert worden, hieß es.

18-Jähriger war trotz Terror-Anklage auf freiem Fuß

Wien - Obwohl gegen ihn Anfang Oktober eine Anklage wegen terroristischer Vereinigung eingebracht wurde, hat sich ein womöglich in die Anschlagspläne verwickelter 18-Jähriger zum Zeitpunkt des Attentats auf freiem Fuß befunden. Er wurde erst am Tag danach festgenommen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Wien "wäre auf Basis der vorliegenden Anklage eine U-Haft unverhältnismäßig gewesen". Bekannt wurde am Montag auch, dass die Observation des späteren Attentäters abgebrochen wurde.

Regierung gedenkt der Pogromnacht vor 82 Jahren

Wien - Am Montag jährt sich zum 82 Mal das Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung in Österreich und Deutschland in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Die Regierung, vertreten durch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), gedachte gemeinsam mit dem Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, dieser gewaltsamen Ereignisse mit einer Onlineveranstaltung im Bundeskanzleramt.

Sturm "Eta" hinterlässt Verwüstung in Mittelamerika

Miami - Der Sturm "Eta" nähert sich der US-Küste - und das Ausmaß der Schäden in Mittelamerika offenbart sich allmählich. Die Zahl der bestätigten Todesfälle in der Region stieg am Montag auf mehr als 130. Gut 170 weitere Menschen wurden noch vermisst, die Mehrheit davon in Guatemala. In Honduras waren nach Angaben der Regierung rund 65.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Hinzu kamen Schäden durch Regen, Wind und Erdrutsche, vor allem viele ärmere Regionen waren betroffen.

Behörde verweigert Biden-Team Brief für Arbeitsaufnahme

Washington - Mögliche Verzögerung für den Machtwechsel im Weißen Haus: Die Leitung der für die US-Regierungsgebäude zuständigen Behörde weigert sich offenbar, einen Brief zu unterschreiben, mit dem das Biden-Übergangsteam Zugang zu US-Behörden erhalten und formal diese Woche die Arbeit aufnehmen kann. Dies sei ein weiteres Zeichen dafür, dass Amtsinhaber Donald Trump den Wahlsieg Bidens nicht anerkenne und die Übergabe der Macht stören könnte, schreibt die "Washington Post".

5.593 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die österreichischen Gesundheitsbehörden haben in den vergangenen 24 Stunden 5.593 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das sind zwar um 340 weniger, als am Sonntag gemeldet wurden, lag aber um mehr als 1.500 über dem Montagswert der Vorwoche. 3.229 Menschen müssen derzeit wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden, davon lagen am Montag 474 Patienten auf Intensivstationen. Das waren um 15 mehr als am Sonntag.

Impfstoff-News sorgen für Kursfeuerwerk an Wiener Börse

Wien - Der österreichische Leitindex ATX ist am Montag mit einem satten Plus von 7,60 Prozent bei 2.316,97 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem das deutsche Pharmaunternehmen Biontech positive Daten zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff gemeldet hatte. Die Aktien von Do&Co schossen sogar über 40 Prozent an. Airline-Catering ist das wichtigste Geschäftsfeld des Unternehmens. Auch die Titel des Flughafen Wien zogen massiv an und verzeichneten ein Kursplus von knapp 15 Prozent.

