EU-Partner wollen Außengrenzen gegen Terroristen abschotten

Paris/Wien - Die Verbesserung des Schutzes der EU-Außengrenzen sei eine der wichtigsten Maßnahmen zu Bekämpfung des islamistischen Terrors. Darüber herrschte am Dienstag Einigkeit, als Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie der niederländische Regierungschef Mark Rutte mit der EU-Spitze per Videokonferenz über Anti-Terror-Maßnahmen berieten.

Vertrag zu Biontech-Coronaimpfstoff fertig ausgehandelt

Brüssel - Die EU-Kommission hat einen Vertrag zur Lieferung des vielversprechenden Impfstoffs der Pharmafirmen Biontech und Pfizer fertig ausgehandelt. "Die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie sind abgeschlossen", bestätigten Kommissionskreise am Dienstag in Brüssel. Alle 27 EU-Länder haben gleichzeitig Zugriff auf erste Lieferungen. Sie sollen nach Bevölkerungsstärke verteilt werden, was für Österreich etwa zwei Prozent der verfügbaren Dosen ausmachen würde.

Die Seilbahn-Katastrophe von Kaprun jährt sich zum 20. Mal

Kaprun/Zell am See - Die Seilbahnkatastrophe von Kaprun im Pinzgau jährt sich am Mittwoch zum 20. Mal. Am 11. November 2000 sind beim Brand in der Standseilbahn 155 Menschen ums Leben gekommen. Die Tatsache, dass die Justiz keine Schuldigen für dieses Feuerinferno gefunden hat, macht vielen Angehörigen noch heute das Leben schwer. Am Jahrestag veranstaltet die Gemeinde Kaprun für die Hinterbliebenen um 9.00 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst vor der Gedenkstätte in Kaprun.

Prozess in Leoben wegen Zugsunglück - Lokführer angeklagt

Leoben/Niklasdorf - Am steirischen Landesgericht Leoben beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Lokführer, der ein schweres Zugsunglück am 12. Februar 2018 im Bahnhof von Niklasdorf ausgelöst haben soll. Dabei waren ein Frau getötet und etwa 30 Menschen verletzt worden. Der Steirer muss sich wegen grob fahrlässiger Tötung, fahrlässiger schwerer Körperverletzung sowie fahrlässiger Gemeingefährdung verantworten. Der Prozess ist für einen Tag anberaumt, ein Urteil könnte am Abend fallen.

Hauptausschuss verlängert Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen

Wien - Der Hauptausschuss des Nationalrates verlängert am Mittwoch die seit 3. November geltenden Ausgangsbeschränkungen. Dies ist notwendig, weil laut den gesetzlichen Vorgaben die Ausgangsbeschränkungen jeweils nur für zehn Tage beschlossen werden können. Alle anderen Maßnahmen des Teil-Lockdowns wurden bereits für vier Wochen bis Ende November beschlossen. Neben den Regierungsparteien ÖVP und Grüne wird auch die SPÖ für die Verlängerung stimmen.

80 Prozent der Amerikaner erkennen Biden als Wahlsieger an

New York/Washington - Der designierte US-Präsident Joe Biden wird von knapp 80 Prozent der Amerikaner als künftiger Präsident der USA anerkannt. Eine Reuters/Ipsos-Meinungsumfrage ergab am Dienstag, dass 79 Prozent der Wähler in den USA glauben, dass Biden die Präsidentschaftswahl am 3. November für sich entschieden hat. Unterdessen reichte das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump eine weitere Klage wegen angeblich unrechtmäßiger Stimmabgabe im Staat Michigan ein.

